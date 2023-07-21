«Собрали около трех миллионов. Если пойму, что все окей, отправлю на благотворительность». Борющийся с лейкозом Финито о донатах на лечение

Финито рассказал, сколько денег ему задонатили на лечение.

– Считал, сколько в сумме денег тебе накидали денег?

– Около трех миллионов удалось собрать за все это время, за что огромнейшее спасибо всей Медиалиге, всем подписчикам, ребятам.

Я же сам сначала не стал постить сначала никаких ссылок для донатов и так далее. По-моему Паша Городницкий начала эту тему первым и запостил ссылку на донаты. Потому что у меня не было необходимости и понимания, что это нужно.

Некоторые позиционировали это так: «Это не на лечение. Просто, чтобы ты не беспокоился ни о чем, не думал. Чисто финансовая помощь, чтобы ты продолжал жить свою жизнь». Но я это иначе воспринимаю.

У меня есть возможность зарабатывать деньги. Благо ролики выпускать удается, в телеграме посты тоже. Стримы я возобновил. Пока я лежал в больнице за меня Инга стримила (жена Финито, – Sports). И видосы другие ребята выпускали, за что большое спасибо.

– Ты уже что-то потратил?

– Да, определенную сумму я уже потратил. Приходится передвигаться на такси. 35 тысяч два раза я потратил на типирование – мое и брата, чтобы понять подходим ли мы друг другу [как доноры]. Получается, единственные траты – это такси и типирование. С точки зрения медицины – все лекарства бесплатно по ОМС

Я не говорю, что завтра понесу оставшиеся день на благотворительность. Но если будет понимание, что все окей, все отправится людям, которые в этом будут нуждаться, – рассказал защитник «Амкала».

Напомним, что Финито борется с лейкозом. Недавно он перенес трансплантацию костного мозга от родного брата. Сейчас он в ремиссии.