Роман Нагучев высказался после финального матча Winline Медиалиги.

«Титан» обыграл « » (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в финале МФЛ и стал чемпионом.

«Гигантский интерес к финалу МФЛ без « » или 2Drots практически закрывает вопрос о том, что такое медиафутбол. Это тот футбол, который вообще-то должен существовать и на более высоком уровне. Мы его еще называем профессиональным.

Гляньте-ка на Вторую лигу. Вам она интересна? Мы о ней заговорили, когда испозорил слово «Великий» в названии своего города эфка «Электрон». Вы вот готовы пойти в мороз на дерби «Кострома» – «Иваново»? Понятно, что кто-то придет, а 100 тысяч в онлайне будут ждать этот и другие похожие матчи еще до стартового свистка? Ответ вы знаете.

Вам не нравятся драки и болтовня? А что, профики не болтают и не выясняют отношения? «Сатурн» – ЦСКА и «Зенит» – «Спартак», напомню, фигачились так, будто хотели отъехать со стадиона прямо в КПЗ.

Так что футбол со всеми его темными сторонами на всех уровнях примерно одинаковый. И там, и там люди со своими чувствами и пороками.

Меньше чем за пару лет стало неважно, сколько и кто из медийных на поле, ведь за четыре сезона лига обзавелась своей экосистемой и она сама по себе конвейер специальных звезд, занятных персонажей и клубов с оригинальной философией.

За счет открытости все они интереснее большинства профиков. Самодельные клубы шарят в маркетинге и заботятся о зрителе, а те, что на балансах областей и краев, – нет.

Уйдут 2Drots и все угаснет? Возможно. А может и нет. Мы же не проверим, что станет с большим футболом, если исчезнут «Реал», «Милан», «МЮ» и «Спартак». Полагаю, тоже будет не так интересно.

Но Медиалига молода, флагманов пока немного и их матчи ждут миллионы. Значит, скоро будут еще, у клубов полно амбиций. Уже « » и «Броуки» собирают под двадцать штук на стадионе.

Вам может нравиться Медиалига, а может не нравиться. Это нормально, но вообще не важно. Кому-то и секс не по душе. И что теперь? Тем, кто с удовольствием им занимается, на это плевать.

Самый великий финал из всех, что был. Броукен дримз», – написал комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли