Нагучев о хейте к медиафутболу: «Вам не нравятся драки? «Сатурн» и ЦСКА фигачились так, будто хотели в КПЗ. В футболе на всех уровнях люди с чувствами и пороками»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Роман Нагучев Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Вторая лига А Медиафутбол

Роман Нагучев высказался после финального матча Winline Медиалиги.

«Титан» обыграл «БроукБойз» (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в финале МФЛ и стал чемпионом.

«Гигантский интерес к финалу МФЛ без «Амкала» или 2Drots практически закрывает вопрос о том, что такое медиафутбол. Это тот футбол, который вообще-то должен существовать и на более высоком уровне. Мы его еще называем профессиональным.

Гляньте-ка на Вторую лигу. Вам она интересна? Мы о ней заговорили, когда испозорил слово «Великий» в названии своего города эфка «Электрон». Вы вот готовы пойти в мороз на дерби «Кострома» – «Иваново»? Понятно, что кто-то придет, а 100 тысяч в онлайне будут ждать этот и другие похожие матчи еще до стартового свистка? Ответ вы знаете.

Вам не нравятся драки и болтовня? А что, профики не болтают и не выясняют отношения? «Сатурн» – ЦСКА и «Зенит» – «Спартак», напомню, фигачились так, будто хотели отъехать со стадиона прямо в КПЗ.

Так что футбол со всеми его темными сторонами на всех уровнях примерно одинаковый. И там, и там люди со своими чувствами и пороками.

Меньше чем за пару лет стало неважно, сколько и кто из медийных на поле, ведь за четыре сезона лига обзавелась своей экосистемой и она сама по себе конвейер специальных звезд, занятных персонажей и клубов с оригинальной философией.

За счет открытости все они интереснее большинства профиков. Самодельные клубы шарят в маркетинге и заботятся о зрителе, а те, что на балансах областей и краев, – нет.

Уйдут 2Drots и все угаснет? Возможно. А может и нет. Мы же не проверим, что станет с большим футболом, если исчезнут «Реал», «Милан», «МЮ» и «Спартак». Полагаю, тоже будет не так интересно.

Но Медиалига молода, флагманов пока немного и их матчи ждут миллионы. Значит, скоро будут еще, у клубов полно амбиций. Уже «Титан» и «Броуки» собирают под двадцать штук на стадионе.

Вам может нравиться Медиалига, а может не нравиться. Это нормально, но вообще не важно. Кому-то и секс не по душе. И что теперь? Тем, кто с удовольствием им занимается, на это плевать.

Самый великий финал из всех, что был. Броукен дримз», – написал комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
У игроков ЦСКА и Сатурна хотя бы фамилии были, а не клички, как у домашних животных.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Жедер бы один разогнал весь медиафутбол)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lyutyj
опять буковскую тошниловку для школьников защищает.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Удивительно, как он быстро по тошнотворности обогнал Шнякина.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
это не профессионал в спортивной журналистике а любитель
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Ответ Сергей Ефимов
А что это глобально меняет ?
А что тут может измениться? Если за фамилиями футболистов стоят личности, а у медиафутболистов ничего не имеет значение. Ни фамилия, ни кличка, ничего...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Чем медиафутбол отличается от футбола во дворе? Ведь 2 лига - это команды, которые играют во дворах на площадках, а медиафутбол - это по уровню 2 лига.

П. С. самый главный нюанс, который видимо этот персонаж не поймёт. Зачем смотреть бокс всякий разный по платным каналам зарубежных боксеров, которые дерутся за звания чемпиона своего веса и своей лиге если по такому же логике можно обойтись просмотром драки двух бомжей у твоего подъезда?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
не каждый матч же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
Драки нравятся в UFC,а футбол мы любим все-таки за другое! а в медиафутбол это скорее для любителей ток шоу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Кретин и продажная жопа

Вне матч ТВ кому он и его парень шнякин нужны?

В этой бандитской медиалиге харчеваться долго не удастся. Не закроют в один день, как только России разрешат вернуться в Европу

Ходят на это полные идиоты и кретины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий