Нагучев о хейте к медиафутболу: «Вам не нравятся драки? «Сатурн» и ЦСКА фигачились так, будто хотели в КПЗ. В футболе на всех уровнях люди с чувствами и пороками»
Роман Нагучев высказался после финального матча Winline Медиалиги.
«Титан» обыграл «БроукБойз» (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в финале МФЛ и стал чемпионом.
«Гигантский интерес к финалу МФЛ без «Амкала» или 2Drots практически закрывает вопрос о том, что такое медиафутбол. Это тот футбол, который вообще-то должен существовать и на более высоком уровне. Мы его еще называем профессиональным.
Гляньте-ка на Вторую лигу. Вам она интересна? Мы о ней заговорили, когда испозорил слово «Великий» в названии своего города эфка «Электрон». Вы вот готовы пойти в мороз на дерби «Кострома» – «Иваново»? Понятно, что кто-то придет, а 100 тысяч в онлайне будут ждать этот и другие похожие матчи еще до стартового свистка? Ответ вы знаете.
Вам не нравятся драки и болтовня? А что, профики не болтают и не выясняют отношения? «Сатурн» – ЦСКА и «Зенит» – «Спартак», напомню, фигачились так, будто хотели отъехать со стадиона прямо в КПЗ.
Так что футбол со всеми его темными сторонами на всех уровнях примерно одинаковый. И там, и там люди со своими чувствами и пороками.
Меньше чем за пару лет стало неважно, сколько и кто из медийных на поле, ведь за четыре сезона лига обзавелась своей экосистемой и она сама по себе конвейер специальных звезд, занятных персонажей и клубов с оригинальной философией.
За счет открытости все они интереснее большинства профиков. Самодельные клубы шарят в маркетинге и заботятся о зрителе, а те, что на балансах областей и краев, – нет.
Уйдут 2Drots и все угаснет? Возможно. А может и нет. Мы же не проверим, что станет с большим футболом, если исчезнут «Реал», «Милан», «МЮ» и «Спартак». Полагаю, тоже будет не так интересно.
Но Медиалига молода, флагманов пока немного и их матчи ждут миллионы. Значит, скоро будут еще, у клубов полно амбиций. Уже «Титан» и «Броуки» собирают под двадцать штук на стадионе.
Вам может нравиться Медиалига, а может не нравиться. Это нормально, но вообще не важно. Кому-то и секс не по душе. И что теперь? Тем, кто с удовольствием им занимается, на это плевать.
Самый великий финал из всех, что был. Броукен дримз», – написал комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги.
Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли
П. С. самый главный нюанс, который видимо этот персонаж не поймёт. Зачем смотреть бокс всякий разный по платным каналам зарубежных боксеров, которые дерутся за звания чемпиона своего веса и своей лиге если по такому же логике можно обойтись просмотром драки двух бомжей у твоего подъезда?)))
Вне матч ТВ кому он и его парень шнякин нужны?
В этой бандитской медиалиге харчеваться долго не удастся. Не закроют в один день, как только России разрешат вернуться в Европу
Ходят на это полные идиоты и кретины