«Броуки» против «Народной», «Титан» сыграет с «Родиной Медиа», 2Drots – с «Эгриси». Все пары 1/4 финала Медиалиги

Определились все пары 1/4 финала Winline Медиалиги.

По итогам сегодняшних стыковых матчей в четвертьфинал пробились «Народная Команда» и «Титан»

Эти команды присоединились к «Эгриси» и Fight Nights, которые также вчера одержали победы в стыках.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Эгриси» – 2Drots

«Народная Команда» – «БроукБойз»

Fight Nights – «Амкал»

«Титан» – «Родина Медиа»

Первые две игры пройдут в Москве 7 октября, а две другие – в Саранске 8-го числа.