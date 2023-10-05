«Броуки» против «Народной», «Титан» сыграет с «Родиной Медиа», 2Drots – с «Эгриси». Все пары 1/4 финала Медиалиги
Определились все пары 1/4 финала Winline Медиалиги.
По итогам сегодняшних стыковых матчей в четвертьфинал пробились «Народная Команда» и «Титан»
Эти команды присоединились к «Эгриси» и Fight Nights, которые также вчера одержали победы в стыках.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Эгриси» – 2Drots
«Народная Команда» – «БроукБойз»
Fight Nights – «Амкал»
«Титан» – «Родина Медиа»
Первые две игры пройдут в Москве 7 октября, а две другие – в Саранске 8-го числа.
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