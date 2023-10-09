Осипов о результатах 1/4 Winline Медиалиги: «Без поражений грандов не будет роста других команд лиги»

Николай Осипов поделился своими эмоциями после четвертьфиналов Winline Медиалиги.

«У меня эмоции от пробитого или не пробитого пенальти отличаются. Я могу улыбаться, когда забивает 2Drots или забивает «Эгриси», также грустить, когда видно, что кто-то из игроков, к кому я испытываю симпатии, промахивается или совершает неудачное действие. За весь матч можно поймать у меня, как положительные, так и отрицательные эмоции на любой исход.

Лига должна мыслить на дистанцию и заниматься развитием. Только подобного рода успехи команд второго эшелона давали возможность всему комьюнити расти. Сейчас происходит естественный процесс становления лиги, как боеспособной, классной истории, где каждая команда может иметь возможность обыграть другую.

Конечно, полуфиналы «Броуки» – 2Drots или «Родина Медиа» – «Амкал» выглядели бы на бумаге более интересными и рейтинговыми. Без поражений грандов не будет роста других команд лиги. Поэтому я рад за «Титан» искренне. Сегодня это была равная пара четвертьфиналистов [«Родина Медиа» – «Титан»], и цифры подтверждают, что зрителям интересно наблюдать не только за «Амкалом» и «Броуками».

Это не страх [что на большие стадионы придет не столько людей, сколько на 2Drots]. Это возможность иметь запас прочности, чтобы не каждый сезон полуфиналы были с участием четырех грандов. Главное, что это возможность для команд грандов, которые проиграли в 1/4 сделать выводы и стать сильнее», – сказал президент Winline Медиалиги.