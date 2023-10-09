Осипов о результатах 1/4 Winline Медиалиги: «Без поражений грандов не будет роста других команд лиги»

Теги Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Николай Осипов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Николай Осипов поделился своими эмоциями после четвертьфиналов Winline Медиалиги.

«У меня эмоции от пробитого или не пробитого пенальти отличаются. Я могу улыбаться, когда забивает 2Drots или забивает «Эгриси», также грустить, когда видно, что кто-то из игроков, к кому я испытываю симпатии, промахивается или совершает неудачное действие. За весь матч можно поймать у меня, как положительные, так и отрицательные эмоции на любой исход.

Лига должна мыслить на дистанцию и заниматься развитием. Только подобного рода успехи команд второго эшелона давали возможность всему комьюнити расти. Сейчас происходит естественный процесс становления лиги, как боеспособной, классной истории, где каждая команда может иметь возможность обыграть другую.

Конечно, полуфиналы «Броуки» – 2Drots или «Родина Медиа» – «Амкал» выглядели бы на бумаге более интересными и рейтинговыми. Без поражений грандов не будет роста других команд лиги. Поэтому я рад за «Титан» искренне. Сегодня это была равная пара четвертьфиналистов [«Родина Медиа» – «Титан»], и цифры подтверждают, что зрителям интересно наблюдать не только за «Амкалом» и «Броуками».

Это не страх [что на большие стадионы придет не столько людей, сколько на 2Drots]. Это возможность иметь запас прочности, чтобы не каждый сезон полуфиналы были с участием четырех грандов. Главное, что это возможность для команд грандов, которые проиграли в 1/4 сделать выводы и стать сильнее», – сказал президент Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий