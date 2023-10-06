2Drots сыграют с «Эгриси» 7 октября в Москве, «Амкал» с Fight Nights – 8 октября на «Мордовия Арене». Расписание четвертьфиналов Winline Медиалиги

Теги Мордовия Арена Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Fight Nights календарь Народная Команда ЛФК «Титан» Медиафутбол

Winline Медиалига опубликовала расписание четвертьфинальных матчей.

Матчи 7 октября пройдут в Москве на большой арене стадиона «Моcквич».

Матчи 8 октября пройдут в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Медиалига, 1/4 финала

Суббота, 7 октября

2Drots – «Эгриси» – 14:30

«БроукБойз» – «Народная Команда» – 17:30

Воскресенье, 8 октября

«Родина Медиа» – «Титан» – 15:00

«Амкал» – Fight Nights – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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