2Drots сыграют с «Эгриси» 7 октября в Москве, «Амкал» с Fight Nights – 8 октября на «Мордовия Арене». Расписание четвертьфиналов Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание четвертьфинальных матчей.
Матчи 7 октября пройдут в Москве на большой арене стадиона «Моcквич».
Матчи 8 октября пройдут в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Медиалига, 1/4 финала
Суббота, 7 октября
2Drots – «Эгриси» – 14:30
«БроукБойз» – «Народная Команда» – 17:30
Воскресенье, 8 октября
«Родина Медиа» – «Титан» – 15:00
«Амкал» – Fight Nights – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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