«Думаю, будем играть с «Эгриси». «Броуки» больно хороши в этом сезоне». Гаджиев о матче за 3-е место в Медиалиге

Камил Гаджиев заявил, что матч за 3-е место в Winline МФЛ будет принципиальным.

– Чего не хватило Fight Nights, чтобы обыграть «Титан»?

– Я вообще считаю, что это была игра до гола, и он залетел в наши ворота. Забей мы первыми, «Титан» бы тоже не отыгрался.

Где-то может эмоций не хватило. «Титан» для нас не антагонист. «Титан» такая команда, с которой мы в неплохих отношениях. «Амкал» был антагонистом, «Медиа Питер» – да, потому что они такие, возмутители спокойствия. Ну, «Амкал»-то вообще для всех антагонист.

А в полуфинале где-то немножко подуспокоились, наверное этого не хватило. Хотя я не скажу, что у меня есть вопросы по самоотдаче. Ну, не пошло, да.

– В матче за третье место будете играть за путевку в зимний кубок ФНЛ. Насколько это важный матч для вас?

– Честно, плевать на путевку. Мы будем играть с командой, с которой будут какие-то принципиальные взаимоотношения. Если это будут «Броуки», то мы им очень крупно проиграли в сезоне. Если будут «Эгриси», а я думаю, что скорее всего это будет «Эгриси», потому что «Броуки» больно уж хороши в этом сезоне, то им есть, что доказывать нам. Потому что мы им когда-то воткнули, два сезона назад, со всеми вытекающими.

Поэтому, я думаю, что для них это будет принципиальный матч. Если он будет принципиальный для них, он будет принципиальный и для нас, – заявил президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.