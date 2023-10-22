Крап: «Восемь бутылок пива – это губки помочить. Ты не будешь пьяным, просто восстановишься»

Теги Здоровье алкоголь и спорт 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап признался, что не пьянеет от восьми бутылок пива.

«Не было такого, чтобы я неделями бухал как алкоголик. Бывает, день у тебя прошел, тренировка прошла – пива выпил. Следующий день, тренировка прошла – пива выпил.

Но не одну, а можешь восемь [бутылок] дать – губки помочить. И просто тебе с кайфом, ты не будешь пьяным, ты просто восстановишься.

У меня был такой трипчик – три дня, наверное, я бухал. С девчонками флексил, с пацанами на хате. Но три дня – максимум», – сказал полузащитник 2Drots.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
"— Ну, я понимаю, можно выпить немного. Ну, литр, ну два, ну три, но зачем же нажираться как свинья".
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