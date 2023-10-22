Крап: «Восемь бутылок пива – это губки помочить. Ты не будешь пьяным, просто восстановишься»

Крап признался, что не пьянеет от восьми бутылок пива.

«Не было такого, чтобы я неделями бухал как алкоголик. Бывает, день у тебя прошел, тренировка прошла – пива выпил. Следующий день, тренировка прошла – пива выпил.

Но не одну, а можешь восемь [бутылок] дать – губки помочить. И просто тебе с кайфом, ты не будешь пьяным, ты просто восстановишься.

У меня был такой трипчик – три дня, наверное, я бухал. С девчонками флексил, с пацанами на хате. Но три дня – максимум», – сказал полузащитник 2Drots.