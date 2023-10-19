На финал Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Титан» реализовано более 10 тысяч билетов

Более 10 тысяч билетов куплено на финал четвертого сезона Winline Медиалиги.

Об этом сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.

«По словам Николая Осипова, уже 10 тысяч билетов выкуплено на финал Медиалиги между «Броуками» и «Титаном».

Неизвестно, сколько из них купил «Титан». Однако, даже если это 3 тысячи, то 7 тысяч за три дня до финала – уже не так плохо», – написал президент «БроукБойз».

«Титан» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги. Игра состоится 22 октября на стадионе «Волгоград-Арена». Начало матча – 19:00 (мск).