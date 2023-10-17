«Есть пул игроков, которых я хотел бы видеть в команде – из «Амкала», «РМ», Броуков». Некит 2Drots о перестановках в клубе

Некит 2Drots рассказал о грядущих перестановках в клубе.

«Есть пул игроков, которых я хотел бы видеть в команде – из «Амкала», «РМ», Броуков». Некит о перестановках в 2Drots

«Не будет никаких глобальных решений. Может быть, кто-то придет, кто-то уйдет. Викторович [Кузнецов] остается 100%. Викторович сейчас пока в отпуске, он возвращается в 20-х числах, и начем все более детально обдумывать. Но не будет никакой кардинальной чистки. Может быть, сам кто-то скажет, что хочет уйти. И в этом не будет никакой трагедии.

Талабыч остается. Он же сказал, что никуда не уйдет. Он хочет доказывать. Я очень сильно надеюсь, что все, кто играл в основе, останутся. И надеюсь на пару хороших трансферов, приобретений из лиги. Надеюсь, Газданова. Но ни с кем еще диалогов нет.

Есть пул игроков, которых я хотел бы видеть в команде. Из каких команд? «Родина Медиа», «Броуки», «Титан», «Амкал» – пул хороший. В каждой команде есть прекрасные игроки. Почему Прокоп? Кроме Прокопа есть еще много хороших ребят. Может, Федоса. У нас нет третьего вратаря, может, сейчас не будет. Есть к кому присмотреться в каждой команде».