«Мне стыдно перед фанатами». Некит 2Drots о вылете из Медиалиги

Некит 2Drots подвел итоги выступления команды в Winline Медилиге.

– После матча ты ходил, взявшись за голову, и говорил «это позор». Ты действительно считаешь, что это поражение – позор?

– Да, я считаю, такая команда, как мы, которая доминировала всю игру, должна была найти в себе силы забить, должна была каким-то образом перевернуть трудный матч, когда весь соперник стоит в обороне, ждет буллиталити. Найти моменты забить просто в силу статуса нашей команды. То есть это не то, что позор ребятам, просто в силу того, что мы не должны вылетать в 1/4.

Мне стыдно перед фанатами, что они в такую погоду приходят, нас гонят вперед, показывают сумасшедшую поддержку, они в нас все верят. И с точки зрения их поддержки – они заслужили намного большего. И вот с этой точки зрения это позорный результат вылетать в 1/4.

– Есть ли у тебя вопросы к игрокам? Или ты полностью доволен ими в плане самоотдачи?

– Не, пацаны бились, никаких вопросов нет. Тут скорее вопрос как там ##### гол не засчитали? Вратарь прыгает – никак ему Шера не мешает, #####. Когда пенальти на Гау не поставили: ну в ногу [бьют], чел падает – это не пенальти, ну не знаю. Вот к этому у меня есть вопросы.

Пацаны молодцы, старались, бились. Когда 11 человек сзади стоят – естественно, тяжело вскрывать такую консервную банку. Мы создавали моменты. Просто надо было их реализовать. Прикинь тоже, Гау бьет в штангу, добивание – штанга, это максимальное невезение.

– Будут ли какие-то изменения в плане состава? Может с какими-то игроками попрощаетесь?

– Тяжело говорить сразу после матча. Такие решения надо принимать на холодную голову. Ни в коем случае не с горяча. Мы один гол пропустили за весь турнир. Мы офигенно выступили на Кубке России. Нет ощущения, что мы слабее кого-то. Нам просто катастрофически не повезло. Поэтому будем смотреть. Я надеюсь, те ребята, в кого мы верим, останутся, чтобы в следующем году уже ##### какими голодными вернуть кубок домой, – рассказал президент 2Drots