Некит 2Drots о фанатах: «Без разницы, кто против нас играет. Болельщики идут болеть за нас»

Теги болельщики 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит 2Drots заявил, что количество фанатов не зависит от того, с кем они играют.

– Ты говорил, что 2Drots – это народная команда. На трибуне, где были фанаты «Химок», все равно было преимущество фанатов 2Drots. Если вы пойдете во Вторую лигу, у вас будет такой же ажиотаж на трибунах?

– Я думаю, что здесь ребятам не важно, против кого мы играем. Если мы пойдем в профессиональный футбол, то могу сказать, что неизвестный соперник не делает матч менее интересным для нашей команды. Без разницы, кто играет. Болельщики идут болеть за нас.

– Согласен ли ты с оскорблениями судьи со стороны вашей трибуны?

– Судья работал так, что вызвал такую эмоцию. Мне надо пересмотреть матч с холодной головой, когда я смогу адекватно это оценивать. Я на скамейке сам видел пару странных решений и был заведен, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий