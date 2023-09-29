Некит 2Drots о фанатах: «Без разницы, кто против нас играет. Болельщики идут болеть за нас»

Некит 2Drots заявил, что количество фанатов не зависит от того, с кем они играют.

– Ты говорил, что 2Drots – это народная команда. На трибуне, где были фанаты «Химок», все равно было преимущество фанатов 2Drots. Если вы пойдете во Вторую лигу, у вас будет такой же ажиотаж на трибунах?

– Я думаю, что здесь ребятам не важно, против кого мы играем. Если мы пойдем в профессиональный футбол, то могу сказать, что неизвестный соперник не делает матч менее интересным для нашей команды. Без разницы, кто играет. Болельщики идут болеть за нас.

– Согласен ли ты с оскорблениями судьи со стороны вашей трибуны?

– Судья работал так, что вызвал такую эмоцию. Мне надо пересмотреть матч с холодной головой, когда я смогу адекватно это оценивать. Я на скамейке сам видел пару странных решений и был заведен, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.