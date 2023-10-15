Шина: «Попросил ребят сделать мне навесушку, я 100% воткну такой, что можно будет уходить»

Антон Шинкаренко подвел итоги первого тайма полуфинала Winline МФЛ с «Эгриси».

– Столько моментов у вас, как не забиваете?

– Да, моментов действительно много, пока только один гол. Почему не забиваем? Потому что очень много эмоций, хочется забить больше и ноги опережают мысли. Ну и, соответственно, поле быстрое, мокрое. Тот же Жекич бил, отскок от травы и ему попало немножко неудачно.

Две штанги, два отмененных гола. Спасибо, что один забили. Во втором тайме, думаю, будет разгром, 3-4 гола.

– Ты бы реализовал эти моменты?

– Однозначно, я бы реализовал 100%. Уверен, не зря тренер уже в конце [тайма] сказал: «Ты готов?» Говорю: «Да, я готов». Если было бы играть еще минут десять, он бы точно меня выпустил. Буду надеяться, во втором тайме выйду и реализую.

– Что это вчера было, когда ты бил по груше? Не травмировался?

– Ну, микротравма забывается быстро, когда ты около поля и тебе вот-вот выходить. Ты забываешь обо всем, эти мелкие травмы, ты на них не обращаешь внимания, полностью в игре. Такой стадион, полуфинал, все забывается.

– Здесь также бы решил момент?

– Однозначно, да, я так и хочу. Попросил ребят сделать мне такую навесушку, я 100% воткну такой, что можно будет проводить замену, уходить и все, – заявил игрок в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.