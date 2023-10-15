Уткин – игрокам «Эгриси»: «Вы считаете, что прыгнули выше головы и на этом можно остановиться? Подумайте о том, много ли было в вашей жизни таких моментов?»

Василий Уткин обратился к игрокам «Эгриси» в преддверии полуфинала Winline МФЛ.

«Когда говорят, что вы уже прыгнули выше головы и дальше можно ничего не бояться, я хочу вас спросить. При том, что в нашей команде есть футболисты с разным опытом: и большим, и меньшим. А так вот вообще имеет смысл говорить себе спортсмену, или, по крайней мере, азартному парню, играющему в футбол – это не одно и то же, что два шага до трофея – это место, когда можно остановиться? Думаю, что нет.

Мы прожили неделю. Не знаю, как вы, но я – под колоссальным кайфом. У меня просто не было плохого настроения на этой неделе, кроме случая, когда я окончательно разбил свое колено. Ну, там ничего страшного, все заживет. Тогда я чуть расстроился, а все остальное время меня буквально носило на каких-то крыльях. Я думаю, что это чувство знакомо многим из вас.

И вы считаете, что вы прыгнули выше головы и на этом можно остановиться? Подумайте о том, много ли было в вашей жизни таких моментов? При том, не связанных с днем рождения вашим, например. Не связанных со встречей с любимой девушкой. Не связанных с рождением ребенка, это тоже уже многие проходили. Когда вот все просто было в ваших руках, и вы этого добились. Это надо продолжать, это нельзя отпускать. Да, не будет трагедии, если этого не случится, но мы еще ничего не добились, мы еще никуда не вышли.

Да, нам есть, что вспомнить. Но вы знаете, если мы будем себя этим утешать, нам вообще не надо выходить на поле, потому что нашей команде 10 лет. И в случае чего мы можем сесть у меня на даче и травить байки трое суток, не останавливаясь на сон. И будет о чем вспомнить», – заявил президент « ».

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