Нападающий «Эгриси» Соломаха: «За 4-5 лет мы с маленького стадиона на севере Москвы добрались Калининграда»

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Валерий Соломаха рассказал, за счет чего «Эгриси» сможет обыграть «БроукБойз».

– Мог представить, когда приходил в «Эгриси», что дорастете до такого стадиона?

– Ну да, большая заслуга пацанов, что они такой путь проделали, а я вместе с ними. За 4-5 лет уже мы с маленького стадиона на севере Москвы, добрались до Калининграда, дорогого стоит. Я знаю, что пацаны ценят эти моменты. Сегодня будут выкладываться на 100%. Даже больше.

– Ты прилетел сегодня утром. Как себя физически чувствуешь? Готов ли сегодня выходить на поле?

– Да, хорошо себя чувствую. Прилетел, позавтракал, отоспался и все – в бой.

– С тренером уже обсуждали в твое игровое время?

– Я не в старте, но выпустить меня по ходу, не знаю. Лучше у тренера об этом спросить.

– За счет чего «Эгриси» может сегодня обыграть «Броуков»?

– За счет того, что играют не за деньги люди, – заявил игрок в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

Напомним, что Соломаха – нападающий «Родины». Отпустить его на матч «Эгриси» Уткин лично просил президента клуба.

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