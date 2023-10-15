Нападающий «Эгриси» Соломаха: «За 4-5 лет мы с маленького стадиона на севере Москвы добрались Калининграда»
Валерий Соломаха рассказал, за счет чего «Эгриси» сможет обыграть «БроукБойз».
– Мог представить, когда приходил в «Эгриси», что дорастете до такого стадиона?
– Ну да, большая заслуга пацанов, что они такой путь проделали, а я вместе с ними. За 4-5 лет уже мы с маленького стадиона на севере Москвы, добрались до Калининграда, дорогого стоит. Я знаю, что пацаны ценят эти моменты. Сегодня будут выкладываться на 100%. Даже больше.
– Ты прилетел сегодня утром. Как себя физически чувствуешь? Готов ли сегодня выходить на поле?
– Да, хорошо себя чувствую. Прилетел, позавтракал, отоспался и все – в бой.
– С тренером уже обсуждали в твое игровое время?
– Я не в старте, но выпустить меня по ходу, не знаю. Лучше у тренера об этом спросить.
– За счет чего «Эгриси» может сегодня обыграть «Броуков»?
– За счет того, что играют не за деньги люди, – заявил игрок в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
Напомним, что Соломаха – нападающий «Родины». Отпустить его на матч «Эгриси» Уткин лично просил президента клуба.
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