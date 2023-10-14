Президент «Титана» Зуев о финале МФЛ: «С Уткиным матчи в ЛФЛ были интересные. И в жизни хорошо общаемся, поэтому с «Эгриси» хотелось бы»

Александр Зуев рассказал о предпочтении в выборе соперника по финалу Winline МФЛ.

– С кем бы хотелось сыграть в финале?

– С «Эгриси», наверное. У нас с Васей Уткиным давние, скажем так, матчи в ЛФЛ были очень интересные.

И в целом в жизни общаемся, поэтому с «Эгриси» хотелось бы, – заявил президент «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.