Гаджиев – «Титану»: «В финале против вас будут команды, которые давно в медиафутболе. Будем болеть за вас»

Теги Sports.ru Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights ЛФК «Титан» Медиафутбол

Камил Гаджиев поблагодарил «Титан» за игру против Fight Nights.

«Во-первых, что касается матча, сегодня все было по делу. Победил действительно сильнейший.

Вы, как и мы, относитесь к той категории команд, которым есть, что доказывать, в которые не верят, говорят, что эти люди далеко не пройдут и так далее. Это все я говорю в контексте будущего финала, потому что против вас будут играть команды, которые в медиафутболе очень давно: либо «Броуки», либо «Эгриси».

Искренне будем болеть за вас, мы уверены, что за вас будет болеть очень много [людей]. Поэтому просто выходите и побеждайте», – заявил президент Fight Nights.

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