Маврин о выезде Медиалиги в Минск: «Я могу кучу косяков огласить, о которых Осипов знает»

Василий Маврин рассказал о минусах выезда Winline Медиалиги в Минск.

«Титан» Маврина играет в полуфинале Winline МФЛ с Fight Nights на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в столице Беларуси.

– У тебя был конфликт с Николаем Осиповым, тебе не все понравилось в Саранске. Как тебе этот выезд в Минск?

– Слушай, я могу кучу косяков огласить, которые сейчас были, о которых (Николай Осипов, руководитель Медиалиги, – Sports.ru) знает. Это просто мелочи, которые создают комфорт команде. Просто я жил в одном корпусе, пацаны – в другом, и я знаю, что у пацанов были проблемы в плане проживания.

Можно сказать, что мы тут не могли подъехать, сидели в автобусе 15 минут. Это к кому нам обратиться?

Таких много нюансов, за которые кто должен отвечать? Я, принимающая сторона или лига? Вопрос открытый. Я просто уже устал. Коля все через призму своей обиды, наверное, воспринимает, а я, если что-то хорошо, всегда говорю.

– В этой поездке ты вместе с семьей. Насколько тебе это помогает?

– Разницы вообще нет, я сегодня целый день один. Они ходят, отдыхают, – заявил в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.