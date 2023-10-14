Тренер «Титана» Курбанов: «У меня нет какого-то сверхуровня тренерского, я это признаю. Главное – в пацанов верить»

Шамиль Курбанов рассказал, в чем секрет его тренерских успехов.

– Ты почти с каждым клубом добиваешься успехов, будучи в тренерском штабе. В чем секрет?

– Да нет какого-то секрета на самом деле. Я человек сам по себе душевный, у меня нет какого-то сверхуровня тренерского, я это спокойно признаю. Сейчас развиваюсь, учусь. Самое главное – в пацанов верить. Они все – хорошие футболисты, как и во многих других командах. Вопрос в том, как баланс держать, когда люди уходят от профессионального футбола и приходит в любительский, будем так его называть.

Наверное, все просто: атмосфера, внутренне вбить людям в голову то, что стоят цели и они важнее каждого из них. Понятно, есть амбиции футболистов, есть их переживания, я тоже игроком был, понимаю. Но когда люди улыбаются и дают друг другу энергию – это дорого стоит.

Я вижу сейчас идентичность с первым сезоном, для себя, и я понимаю, что это все работает. Нет, знаешь, такой формулы, что я такой мозг и что-то там придумал. Дело не в этом. Ребята делают на поле результат, мы им просто в этом помогаем.

При этом стараемся их настроение, отношение к делу какими-то регулируемыми вещами настраивать на все матчи, – заявил главный тренер «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

« » под руководством Курбанова вышел в финал , обыграв в полуфинале Fight Nights (2:0).