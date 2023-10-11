Осипов – на просьбу Бирюкова убрать буллиты из Медиалиги: «Мне легче тебя убрать»

Кирилл Бирюков раскритиковал президента Winline Медиалиги Николая Осипова.

«Коля так некрасиво поступил. Я надеюсь, что вы поймете мое отношение к этому. Подхожу после матча с ФК «10», стоит Азамат и Осипов. Я Азамату сказал пару ласковых слов, что у них очень крепкая команда. После обращаюсь к Коле: «Я не забиваю второй буллит. Пора их убирать, лучше я два пенальти пробью». На что Николай мне отвечает с каменным лицом: «Мне легче тебя убрать».

Просто такой ответ от президента ожидать, я же на позитиве подхожу. Вот вы представляете, что в России кто-то набузит на какого-то министра, а он себя будет вести как Коля. Николай как завсегдатай какого-то заведения, пивнухи. Мне не хочется видеть такого президента лиги.

Хочется, чтобы он был солидный. Вот Азамат очень мало и по делу говорит, к нему хочется прислушаться, так же и Камил. Когда были буллиталити, я Коле так и сказал: «Ты – президент, не веди себя так, прояви свой статус».

Не знаю, услышал он меня или нет, но, судя по всему, Коля продолжает играть эту роль», – сказал хавбек «Титана».