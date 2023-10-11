Осипов – на просьбу Бирюкова убрать буллиты из Медиалиги: «Мне легче тебя убрать»

Теги Кирилл Бирюков Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 Николай Осипов Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кирилл Бирюков раскритиковал президента Winline Медиалиги Николая Осипова.

«Коля так некрасиво поступил. Я надеюсь, что вы поймете мое отношение к этому. Подхожу после матча с ФК «10», стоит Азамат и Осипов. Я Азамату сказал пару ласковых слов, что у них очень крепкая команда. После обращаюсь к Коле: «Я не забиваю второй буллит. Пора их убирать, лучше я два пенальти пробью». На что Николай мне отвечает с каменным лицом: «Мне легче тебя убрать».

Просто такой ответ от президента ожидать, я же на позитиве подхожу. Вот вы представляете, что в России кто-то набузит на какого-то министра, а он себя будет вести как Коля. Николай как завсегдатай какого-то заведения, пивнухи. Мне не хочется видеть такого президента лиги.

Хочется, чтобы он был солидный. Вот Азамат очень мало и по делу говорит, к нему хочется прислушаться, так же и Камил. Когда были буллиталити, я Коле так и сказал: «Ты – президент, не веди себя так, прояви свой статус».

Не знаю, услышал он меня или нет, но, судя по всему, Коля продолжает играть эту роль», – сказал хавбек «Титана».

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