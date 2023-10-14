Василий Уткин: «В очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава»

Василий Уткин считает, что 2Drots предстоит большое обновление состава.

«Совершенно очевидно, что 2Drots более состоятельны как спортивная команда. Но это ненадолго, потому что в очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава. И это всегда очень серьезное испытание.

Я объяснял, что для меня стало достаточно серьезной драмой расставание с Сашей Куликом. А здесь предстоит попрощаться с парой серьезных игроков.

Еще и дополнительная подоплека, что команда первая. Она вообще первая в медиафутболе. Вот кого интересует, кто уйдет из «Родины Медиа»? Текилу? Никого. Кто вообще знает состав «Родины»? Я знаю, но только потому что мы с ними играли. Ни истории, ни медийности», – рассказал в интервью .ru

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