Василий Уткин: «В очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава»

Теги Василий Уткин Sports.ru Эгриси 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин считает, что 2Drots предстоит большое обновление состава.

«Совершенно очевидно, что 2Drots более состоятельны как спортивная команда. Но это ненадолго, потому что в очень близком будущем 2Drots предстоит обновление состава. И это всегда очень серьезное испытание.

Я объяснял, что для меня стало достаточно серьезной драмой расставание с Сашей Куликом. А здесь предстоит попрощаться с парой серьезных игроков.

Еще и дополнительная подоплека, что команда первая. Она вообще первая в медиафутболе. Вот кого интересует, кто уйдет из «Родины Медиа»? Текилу? Никого. Кто вообще знает состав «Родины»? Я знаю, но только потому что мы с ними играли. Ни истории, ни медийности», – рассказал Василий Уткин в интервью Sports.ru

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе
 

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