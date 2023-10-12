Уткин – о вратаре 2Drots: «Сычев – сочетание настоящего тащера и обаятельного парня»

Теги Василий Уткин Sports.ru 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Дмитрий Сычев Арсений Левшук Медиафутбол

Василий Уткин назвал любимых игроков Winline Медиалиги.

– Есть ли у вас любимый игрок в Медиалиге?

– Я думаю, что Бирюк в «Титане». [Арсений] Левшук из «Амкала». Но все мои симпатии и болельщицкая любовь, разумеется, в первую очередь Диме Сычеву (голкипер 2Drots – Sports.ru). Это сочетание, во-первых, настоящего тащера, а, во-вторых, – обаятельного и скромного парня. Еще и эта драма – его не воспринимают профессиональные клубы из-за низкого роста. А ведь он одинакового роста с Акинфеевым, на секундочку. Эта история заставляет меня очень ему сочувствовать.

Отдельно скажу, что мне очень нравится Алекс Стиль. В начале он мне страшно не понравился: в нашем первом матче против 2Drots он вел себя просто возмутительно. Но потом мы познакомились, и я убедился, что он нормальный парень. Я видел много матчей Стиля и понял, что он настоящий лидер. Не жалеет себя, – заявил Василий Уткин в интервью Sports.ru.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе 

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