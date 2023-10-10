Уткин о Слуцком: «Он говорит о матчах, которые не смотрел, будто смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но мне простительно, я комментатор»
Василий Уткин рассказал о причинах ссоры с Леонидом Слуцким.
– Вы еще говорили о ссоре с Леонидом Слуцким…
– Это было после игры 2Drots с ЦСКА (2:1). Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру «дротов» с ЦСКА.
А Слуцкий говорит: «А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?» Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.
С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно.
Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем, – сказал руководитель «Эгриси».
Леонид был хорош, когда работал на максимуме в сильной команде.
когда пришлось работать в труднвх условиях - быстро сломался психологически и закончился как тренер.
Романцев также сломался, когда у него отжали клуб
Сейчас он нашел свое новое призвание - тупой юмор на пару с Дзюбой.
Иногда смотрю шоу с ним, Казанцевым, армянином(знаю фамилию Нобель, но то, как он тащит в эфирах армян бросается резко в глаза) и еще там один сидит, то Слуцкий красиво манипулирует в тех местах, где ему нужно, чтобы признали его точку зрения.