Уткин о Слуцком: «Он говорит о матчах, которые не смотрел, будто смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но мне простительно, я комментатор»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси 2Drots Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о причинах ссоры с Леонидом Слуцким.

– Вы еще говорили о ссоре с Леонидом Слуцким

– Это было после игры 2Drots с ЦСКА (2:1). Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру «дротов» с ЦСКА.

А Слуцкий говорит: «А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?» Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.

С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно.

Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем, – сказал руководитель «Эгриси».

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
За 3 дня мог и посмотреть запись.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Люблю футбол, но мне безумно плевать (если без мата) на весь этот медиафутбол. И блин, а что значит 2drots? Не могу разобрать.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike From Moscow
На самом деле, это так и есть.
Леонид был хорош, когда работал на максимуме в сильной команде.
когда пришлось работать в труднвх условиях - быстро сломался психологически и закончился как тренер.
Романцев также сломался, когда у него отжали клуб
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
parampampam1301
Ответ Mike From Moscow
На самом деле, это так и есть. Леонид был хорош, когда работал на максимуме в сильной команде. когда пришлось работать в труднвх условиях - быстро сломался психологически и закончился как тренер. Романцев также сломался, когда у него отжали клуб
Жаль, закончились + на сегодня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Ответ Mike From Moscow
На самом деле, это так и есть. Леонид был хорош, когда работал на максимуме в сильной команде. когда пришлось работать в труднвх условиях - быстро сломался психологически и закончился как тренер. Романцев также сломался, когда у него отжали клуб
Футбол давно надоел Леониду Викторовичу. В Рубине он последние полтора сезона жаловался на все что можно и нельзя.
Сейчас он нашел свое новое призвание - тупой юмор на пару с Дзюбой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olander
Ответ Локоть Артеста
Футбол давно надоел Леониду Викторовичу. В Рубине он последние полтора сезона жаловался на все что можно и нельзя. Сейчас он нашел свое новое призвание - тупой юмор на пару с Дзюбой.
Лёня топовый комментатор на ОККО
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ hh88_88
Люблю футбол, но мне безумно плевать (если без мата) на весь этот медиафутбол. И блин, а что значит 2drots? Не могу разобрать.
Два дротика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Напускная осведомленность и пространные рассуждения не чужды ни Уткину ни Слуцкому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
то вася отрекается от того, что он комментатор, то в удобных случаях себя таковым называет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Я думал, спорили кто больше бургеров заточил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тотти
Ну то, что Слуцкий тот еще эксперт, было понятно давно.
Иногда смотрю шоу с ним, Казанцевым, армянином(знаю фамилию Нобель, но то, как он тащит в эфирах армян бросается резко в глаза) и еще там один сидит, то Слуцкий красиво манипулирует в тех местах, где ему нужно, чтобы признали его точку зрения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United
Ответ hh88_88
Люблю футбол, но мне безумно плевать (если без мата) на весь этот медиафутбол. И блин, а что значит 2drots? Не могу разобрать.
В две руки, дальше сам додумай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий