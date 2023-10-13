Константин Генич: «Амкал» вообще не впечатлил. Пустая команда. Вообще без мысли, без понимания, в какой футбол они играют»

Константин Генич заявил, что ему не нравится игра «Амкала».

«Я очень рад, что они [Fight Nights] именно «Амкал» обыграли, потому что, на мой взгляд, даже несмотря на 0:6, которые мы, наверное, по делу от них получили в Нижнем Новгороде, «Амкал» – абсолютно пустая команда. Из того, что я видел в , «Амкал» вообще не впечатлил. Просто пустая команда. « » по игре мне нравится гораздо больше. Здесь просто хорошую игру провели, им повезло с реализацией.

Я не хейтер. Я здесь выступаю не как хейтер, а как тренер команды-неудачника, команды, которая заняла последнее место. Команды, которая проиграла 2 серии пенальти подряд. Мы проиграли решающий матч «Сахалинцу», я это все признаю и не настаиваю на том, что я великий эксперт.

Я, учитывая то, что « » был в нашей группе, разбирал их, смотрел, как они играют. Я посмотрел матч, когда они играли с «Сахалинцем» в Борисове. Ну, забили со стандарта, со штрафного. Но по-хорошему, ну вообще без мысли, без понимания, в какой футбол они играют.

У них есть хорошие исполнители. Это команда исполнителей, но не более того. Мне даже обидно, что потенциал того же Миши Прокопьева используется не на максимум, не так, как, наверное, должен был использоваться», – заявил главный тренер « ».