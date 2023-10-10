Павлюченко пропустит полуфинал Медиалиги, скорее всего. Форвард Fight Nights в отпуске
Роман Павлюченко, вероятно, пропустит полуфинал Winline Медиалиги.
Нападающий Fight Nights не сыграл с «Амкалом» в Саранске в матче 1/4 финала (2:0).
После игры босс FN Камил Гаджиев сообщил, что 41-летний игрок уехал в отпуск.
– Павлюченко не участвует в выездных матчах?
– Мы не знали, что матчи пойдут так быстро. У Ромы давно была куплена путевка, он уехал с семьей. Он смотрел и болел за нас онлайн.
– А в Минск на полуфинал он приедет?
– Нет, точно не знаю. По-моему, у него еще будет отпуск. Он вчера улетел и вернется к концу следующих выходных, а у нас матч в субботу, – сказал руководитель Fight Nights.
Команда Гаджиева и Павлюченко 14 октября сыграет в полуфинале МФЛ с «Титаном».
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