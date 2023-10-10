Павлюченко пропустит полуфинал Медиалиги, скорее всего. Форвард Fight Nights в отпуске

Теги Роман Павлюченко Камил Гаджиев Амкал Winline Медиалига Fight Nights ЛФК «Титан» Медиафутбол

Роман Павлюченко, вероятно, пропустит полуфинал Winline Медиалиги.

Нападающий Fight Nights не сыграл с «Амкалом» в Саранске в матче 1/4 финала (2:0).

После игры босс FN Камил Гаджиев сообщил, что 41-летний игрок уехал в отпуск.

– Павлюченко не участвует в выездных матчах?

– Мы не знали, что матчи пойдут так быстро. У Ромы давно была куплена путевка, он уехал с семьей. Он смотрел и болел за нас онлайн.

– А в Минск на полуфинал он приедет?

– Нет, точно не знаю. По-моему, у него еще будет отпуск. Он вчера улетел и вернется к концу следующих выходных, а у нас матч в субботу, – сказал руководитель Fight Nights.

Команда Гаджиева и Павлюченко 14 октября сыграет в полуфинале МФЛ с «Титаном».

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