Павлюченко пропустит полуфинал Медиалиги, скорее всего. Форвард Fight Nights в отпуске

Роман Павлюченко, вероятно, пропустит полуфинал Winline Медиалиги.

Нападающий Fight Nights не сыграл с « » в Саранске в матче 1/4 финала (2:0).

После игры босс FN Камил Гаджиев сообщил, что 41-летний игрок уехал в отпуск.

– Павлюченко не участвует в выездных матчах?

– Мы не знали, что матчи пойдут так быстро. У Ромы давно была куплена путевка, он уехал с семьей. Он смотрел и болел за нас онлайн.

– А в Минск на полуфинал он приедет?

– Нет, точно не знаю. По-моему, у него еще будет отпуск. Он вчера улетел и вернется к концу следующих выходных, а у нас матч в субботу, – сказал руководитель Fight Nights.

Команда Гаджиева и 14 октября сыграет в полуфинале МФЛ с « ».