Титан — Fight Nights: прогноз на матч 14 октября 2023, Winline Медиалига

14 октября в Минске, на национальном олимпийском стадионе «Динамо» состоится матч 1/2 финала Winline Медиалиги между командами «Титан» и Fight Nights. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

В этой встрече мы узнаем одного из финалистов 4 сезона Медиалиги и это уже для обеих команд будет колоссальным достижением. Обе команды в четвертьфиналах сенсационно обыграли своих довольно сильных оппонентов и теперь им предстоит личная заруба, которая будет не менее напряженной. Кто же из команд будет в одном шаге от чемпионства, мы узнаем совсем скоро.

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Титан

Футбольная команда «Титан» существует уже практически 10 лет и ранее играла на любительском уровне, выступая на различных турнирах, в основном на столичных. В 2023 году руководство команды решило попробовать для себя что-то новое и заявило клуб в медийную лигу. За время своего существования команды неоднократно выигрывала различные турниры на любительском уровне, жирную точку в которых они поставили в 2022 году, когда одержали победу в Континентальной футбольной лиге и взяли трофей турнира Лига Чемпионов Москвы.

ФК «Титан» свой путь в МФЛ начал с 3 сезона, где уже тогда неплохо себя проявил на групповом этапе и занял в своей группе 2 место, уступив первую позицию «БроукБойз», от которого они тогда отстали на 1 балл. Всего же им удалось набрать 16 баллов в 6 матчах и уверенно с преимуществом в 9 очков пробраться в плей-офф турнира.

Но на большее «титановых» не хватило, команда проиграла в стыковом матче плей-офф «Родине Медиа» (0:3), которая по итогу стала тогда триумфатором турнира.

В текущем же первенстве МФЛ-4 на групповом этапе «Титан» занял лишь 3 место в таблице, где набрал равное количество очков с Fight Nights, но в личной встрече им проиграл в серии пенальти (1:3). Команда показала тогда неплохую результативность и вонзила в ворота соперников 11 мячей, пропустив всего 2 гола в основное время. Третья строчка позволила команде сыграть стыковой матч за попадание в основной плей-офф турнира, в нем в серии послематчевых пенальти был обыгран FC 10 со счетом (4:3), после безголевой ничьи в основное время встречи.

8 октября «Титан» проводил четвертьфинальную встречу плей-офф с командой «Родина Медиа». Матч выдался непростым для обеих команд и ее основное время завершилось ничейным счетом (0:0). А вот в серии буллиталити сильнее оказался «Титан», выиграв ее (6:5) и тем самым впервые в своей истории вышел в полуфинал МФЛ. Решающие буллиталити пришлись на вратарей клубов, у «Родины Медиа» свою попытку не реализовал голкипер Швагирев, а страж ворот «Титана» Шепляков, который вышел на замену основному голкиперу Арби на серию буллитов, оказался хитрее своего визави и отправил мяч в сетку ворот, тем самым отправив свою команду в полуфинал Медиалиги. Шеплякова уже ранее выпускали на буллиталити в сытковых матчах против ФК «10», тогда он тоже выручил свою команду и протащил ее далее по турниру. Тем самым действующий чемпион МФЛ был лишен шанса защитить свой титул.

Результаты «Титана» в 5 последних сыгранных матчах:

05.10.23 «Родина Медиа» — «Титан» 0:0 (в серии пенальти 5: 6 )

) 05.10.23 «10» — «Титан» 0:0 (в серии пенальти 3: 4 );

); 01.10.23 «БроукБойз»— «Титан» 1:1 (в серии пенальти 3 :1);

:1); 24.09.23 «Бей Беги»— «Титан» 0: 5 ;

0: ; 16.09.23 «Титан»— Starmix 4:0.

Интересные статические факты «Титана»:

В 3 матчах кряду команда без побед в основное время игры;

В 6 последних встречах команда не проигрывает в основное время матча;

В 4 из 5 последних матчах «Титана» оба оппонента не забивают ;

В 3 последних матчах было забито 2 и менее мяча обеими командами в основное время игры;

В 5 последних встречах команда забивает в среднем 2 мяча за игру;

Последний матч в качестве хозяев был победным для команды;

Команда не забивает в двух последних встречах.

Fight Nights

Команда Fight Noghts совсем молодая по футбольным меркам и образовалась лишь год назад, в 2022 году. Они начали свой путь со второго сезона медиафутбольной лиги, где им не удалось достичь успехов и они вылетели еще на групповом этапе турнира. Ее президентом является Камил Гаджиев, который владеет компанией AMC Fight Nights. Изначально ее состав состоял из бойцов смешанных единоборств с небольшим количеством бывших профессиональных футболистов, а тренировал команду Александр Мостовой, который не имел за плечами опыт тренерской работы в профессиональных клубах и только недавно начал обучаться этому искусству.

В текущем розыгрыше медиафутбольной лиги Fight Nights довольно неплохо провел групповой этап, где занял в группе С 2 место, всего на 2 очка отстав от первого «БроукБойз». Всего же им удалось забить 13 мячей в 4 встречах, что в среднем чуть более 3 мячей за игру. Но вот и пропустили они многовато (11 голов), за счет слишком открытой игры про борону они периодически забывали.

Команда Fight Nights попала в стыки за попадание в 1/4 финала плей-офф турнира, где им удалось в напряженной встрече обыграть по пенальти (2:0) ФК «Чисто Питер», после ничьи (1:1) в основное время игры.

А в четвертьфинальном поединке плей-офф Fight Nights неожиданно обыграл одного из главных претендентов на трофей «Амкал» (2:0). Эта встреча проходила в Саранске и была очень напряженной до последних ее минут. Фортуна все же улыбнулась больше Fight Nights, у которых открыл счет в матче Мура, а точку поставил в игре автогол Профика.

В предстоящей встрече вероятнее всего не сыграет звездный форвард команды Роман Павлюченко, который на данный момент в отпуске, по информации от директора команды Камила Гаджиева.

Результаты Fight Nights в 5 последних сыгранных матчах:

08.10.23 «Амкал» — Fight Nights 0: 2 ;

0: ; 04.10.23 Fight Nights — «Чисто Питер» 1:1;

01.10.23 Starmix — Fight Nights 2: 4 ;

2: ; 17.09.23 Fight Nights — «Бей Беги» 6 :2;

— «Бей Беги» :2; 10.09.23 Fight Nights — «БроукБойз» 2:6.

Интересные статические факты Fight Nights:

В 2 из 3 последних матчах в активе команды победа в основное время игры;

В 4 последних встречах команда не проигрывает;

В 4 из 5 последних играх Fight Nights отличаются оба оппонента;

В 2 последних матчах не было забито более двух мячей обоими соперниками в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем 3 гола за игру;

Последние 2 матча в качестве гостей были выигрышными;

Команда забивает в 10 матчах кряду.

Титан – Fight Nights: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 2 матча. В первом из них 3 мая 2023 года «Титан» одержал уверенную победу (4:0). А во второй встрече Fight Nights взял реванш и одолел соперника по пенальти (3:1) в матче группового этапа МФЛ-4, после ничейного счета (1:1) по исходу основного времени матча.

Прогноз на матч Титан – Fight Nights

Сложно выделить фаворита в предстоящей встрече, обе команды сенсационно обыграли своих более именитых соперников на стадии 1/4 финала и сейчас находятся на определенном кураже. Свое предпочтение я все же отдам команде хозяев, которые обыграли действующего чемпиона Медиалиги и думаю, что все же минимум ничейного результат они добьются, а он вероятнее всего и будет и все решится в серии пенальти.

Не жду в этой встрече от команд особенной результативности и думаю что будет низовой тотал (ТМ 2,5). Все же оба коллектива в своих последних 2 встречах не блистают результативностью и в последней очной игре забили меньше 3 голов.

Где смотреть матч Титан – Fight Nights

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