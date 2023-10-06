Где смотреть Титан – Fight Nights, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 14 октября
В субботу, 14 октября, сыграют Титан – Fight Nights в полуфинале Winline Медиалиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.
Во сколько играют Титан – Fight Nights
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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