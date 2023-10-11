Валерий Соломаха может сыграть за «Эгриси» в полуфинале Winline Медиалиги против «БроукБойз»

Валерий Соломаха приедет помочь «Эгриси» в полуфинале Медиалиги против «Броуков».

Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

Президент «Эгриси» Василий Уткин подтвердил информацию:

«Ласт дэнс, друзья. Собираются все, кто может помочь. Спасибо «Родине», что разрешает. Спасибо Вэлу, что готов помочь. Принимаем бой», – написал Уткин.

Ранее Соломаха уже приезжал помогать «Эгриси» в МФЛ-3. Тогда его отпустили из «Волги», за которую он выступал на правах аренды. Он приехал и записал на свой счет 2 гола и 1 ассист в матче против ФК «Деньги».

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