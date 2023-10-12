«У меня, можно сказать, нет отца. Поэтому Вася для меня многое значит». Капитан «Эгриси» Струнин про Уткина
Игорь Струнин рассказал, какую роль в его жизни играет Василий Уткин.
«Видел слова Картавого Ника про себя. В целом, он прав. Вася для меня многое значит. У меня, можно сказать, отца нет.
Формально, он есть, но мы с ним не общаемся. Поэтому Вася так хорошо со мной общается, помогает в каких-то моментах. Я этого не стесняюсь», – заявил капитан «Эгриси».
Ранее Никита Ковальчук сказал, что Струнин для Василия Уткина – как сын.
в России папа Вася