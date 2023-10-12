«У меня, можно сказать, нет отца. Поэтому Вася для меня многое значит». Капитан «Эгриси» Струнин про Уткина

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Игорь Струнин Медиафутбол

Игорь Струнин рассказал, какую роль в его жизни играет Василий Уткин.

«Видел слова Картавого Ника про себя. В целом, он прав. Вася для меня многое значит. У меня, можно сказать, отца нет.

Формально, он есть, но мы с ним не общаемся. Поэтому Вася так хорошо со мной общается, помогает в каких-то моментах. Я этого не стесняюсь», – заявил капитан «Эгриси».

Ранее Никита Ковальчук сказал, что Струнин для Василия Уткина – как сын.

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1 комментарий

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Barsa! bolshe chem klub
в Италии папа Карло.
в России папа Вася
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