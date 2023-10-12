Гудай о привозах в решающих матчах: «###, мне по факту по ###»

Теги «Гудай» Денис Гудаев брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Гудай рассказал, как справляется с неудачами в решающих матчах.

– Ты совершил две ошибки в финале Winline МФЛ-3, не реализовал решающий пенальти в МФЛ-4. Какие мысли крутятся в голове после таких моментов и как справляться с хейтом аудитории?

– ###, мне по факту по ###))), – написал защитник 2Drots корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Ранее 2Drots впервые не вышли в полуфинал Медиалиги, проиграв по буллиталити «Эгриси». В трех предыдущих сезонах 2D добирались до финала.

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1 комментарий

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Birdman NBA
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