Текила о Медиалиге: «Дроты» ждут финал с «Родиной». Они 100 раз уже обыгрывали «Амкал», им это неинтересно»

Текила считает, что «Родина Медиа» – главный соперник 2Drots прямо сейчас.

– Сетка Медиалиги может сложиться так, что будет финал, который ждут огромное количество людей – «Амкал» – 2Drots.

– Нет, не этого финала все ждут.

– А какого?

– Ну смотри, «дроты» ждут финал с «Родиной». Они 100 раз уже обыгрывали «Амкал», им это неинтересно. Им интересно встретиться с нами в финале и поквитаться. Я уверен, это в каждом из них сидит.

Если каким-то боком #####, мы не дойдем до финала, то «дроты» не будут считать это полноценным чемпионством. Это даже сам Женя говорил. Поэтому все ждут финала с «Родиной».

– А аудитория?

– Аудитория «Амкала», конечно, хочет их в финале.

– Кажется, комьюнити медиафутбола ждет «Амкал» – 2Drots, а ты как считаешь?

– Мне вообще #####, что они ждут. Я жду нас в финале и было бы здорово с «дротами» сыграть. Потому что я говорил еще на той конференции в Лужниках: «Запомните ребята, всё, вот начинается история противостояния «Родины Медиа» и 2Drots и мы будем всегда встречаться в финале, всегда».

– То есть сейчас это главное дерби?

– Естественно. Ну а что, «Амкал» что ли? Конечно нет, сколько они будут ########## [проигрывать] «дротам»? Это уже неинтересно, это уже предсказуемо. А вот «Родина Медиа» – 2Drots – это фифти-фифти, – сказал президент «Родина Медиа».