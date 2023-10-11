Уткин о Шнякине: «Нормально к нему отношусь, но не воспринимаю как комментатора»

Теги Василий Уткин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Эгриси Winline Медиалига Матч ТВ Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о своем отношении к Дмитрию Шнякину.

«Я к Диме [Шнякину] совершенно нормально отношусь. Просто я никогда его не воспринимал как комментатора. Это чистая вкусовщина с моей стороны.

Мы взяли его на работу, я тогда занимался этим всем на «Плюсе». Он как-то меня поздравлял с днем рождения и сказал: «Я больше всего удивлен, что ты меня не выгнал». Я ответил: «Это же не мой канал. Тут же не должны работать только те, кто мне нравятся».

Я не воспринимаю. Я знаю, что у него есть хорошая аудитория, большой опыт, интересные наблюдения. Просто вот так», – сказал руководитель «Эгриси».

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31 комментарий

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Дмитрий Раткович
Шнякин и не самый худший
+47
-7
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ulanov.vladislav95@list.ru
сложно не согласиться с Василием
+50
-10
+40
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Aleksey Yashin
Мне кажется я это уже читал пару месяцев назад, почти слово в слово
+21
-1
+20
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Назар Игорь
Ответ Дмитрий Раткович
Шнякин и не самый худший
Ну уж всяко лучше жоры - ипотеки.
+18
-6
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The1993Diablo
На Италии и международных матчах вполне нормально комментирует, не Минин конечно, но пойдет. Как дело доходит до рпл, просто звук хочется выключить. Весь этот фейковый энтузиазм по поводу, зачастую, очень посредственного футбола раздражает, это других комментаторов тоже касается.
+10
-1
+9
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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий Раткович
Шнякин и не самый худший
Где то в углу «поёжились» Генич и Чердак))
+12
-5
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Полотенце Великолепное
Мне не нравятся натужные восторженные интонации Шнякина в каждом репортаже. Вне матчей он говорит по другому.
+9
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QUIKSILVER
Не нравятся Шнякин, банально тяжело его слушать, голос должен быть сдобным как у Васи Уткина, желтушник Журавель, даже во время матча пытается высосать из пальца некий скандальчик, полевой комментатор с матчей Ахмата, человек банально не владеет русским языком и работает на федеральном канале, вещая на всю страну, ну понятно как он туда попал.

Насчет Черданцева честно не понимаю хейта в его сторону. Говорит складно, уши не вянут, возможно вопросы не к форме, а к содержанию? Ну пережить можно, это уже придирки.
+5
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zenit1925roma1927
самые нормальные, адекватные и профессиональные - Минин и Пирожков
Остальные - дно
+5
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zenit1925roma1927
Ответ QUIKSILVER
Кстати да, вот Пирожкова стоит упомянуть. В последнее время смотрел много Сериала, очень хорошее впечатление о себе оставил
очень много знаний у него, которые действительно интересно слушать
А не как у Шнякина/Генича, кто с кем переспал и тд
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QUIKSILVER
Ответ zenit1925roma1927
самые нормальные, адекватные и профессиональные - Минин и Пирожков Остальные - дно
Кстати да, вот Пирожкова стоит упомянуть. В последнее время смотрел много Сериала, очень хорошее впечатление о себе оставил
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Pelerin
Ответ Дмитрий Раткович
Шнякин и не самый худший
Хуже разве что Журавель с Нагучевым...
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Мукунку хороший
Ответ Igorpon
А кто хуже? У меня пока он на первом месте. Может, кого забыл
А Журавель?))
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksey Yashin
Мне кажется я это уже читал пару месяцев назад, почти слово в слово
Потому что Уткин скатился в однотипное набрасывание на вентилятор. Но многие с ним соглашаются потому что "это же Уткин"
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Rhett Butler
Вася в кои-то веки написал про коллегу без желчи, даже с какой-то теплотою)
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Zalupechkin
на мой взгляд Шнякин тоже не самый лучший комментатор , не могу с ним смотреть матчи .
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as009595@icloud.com
Шнякин подходит максимум для ведущего утренних новостей, светить лицом перед домохозяйками, никакой ни комментатор, ни эксперт, ни аналитик
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градус ненависти
Так он и не комментатор, а тамада с деревенской свадьбы
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zho3716
Хороший Шнякин комментатор
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Альтависта
Борис Аболин лучший. Без вариантов.
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Давид Agabekyan
Потому что Уткин скатился в однотипное набрасывание на вентилятор. Но многие с ним соглашаются потому что "это же Уткин"
это было в медиалиге,у них там есть типо круглый стол и он там высказался про Шнякина,потому что он комментировал матч команды Уткина

ну на самом деле это же вкусовщина
Уткин высказал свою точку зрения
ты либо соглашаешься
либо нет
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Sutekh Hexen
Так там половину репортажа занимают обсасывание судейских решений, как это можно воспринимать, плюс абсолютно гопнические шуточки за 200.
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УльтраПравый
У хорошего комментатора, должна быть харизма, но не спрятанная за высокомерием, как например у Васи, приятный голос как у Стогниенко, ну и энциклопедические футбольные знания. На Матч ТВ среди футбольных комментаторов, сочетающих в себе все эти качества, никого не осталось.. Мне нравится Виктор Гусев))
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Igorpon
Ответ Дмитрий Раткович
Шнякин и не самый худший
А кто хуже? У меня пока он на первом месте. Может, кого забыл
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charly_54
Ну правильно! Шнякин вообще не комментатор
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