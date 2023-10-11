Уткин о Шнякине: «Нормально к нему отношусь, но не воспринимаю как комментатора»
Василий Уткин рассказал о своем отношении к Дмитрию Шнякину.
«Я к Диме [Шнякину] совершенно нормально отношусь. Просто я никогда его не воспринимал как комментатора. Это чистая вкусовщина с моей стороны.
Мы взяли его на работу, я тогда занимался этим всем на «Плюсе». Он как-то меня поздравлял с днем рождения и сказал: «Я больше всего удивлен, что ты меня не выгнал». Я ответил: «Это же не мой канал. Тут же не должны работать только те, кто мне нравятся».
Я не воспринимаю. Я знаю, что у него есть хорошая аудитория, большой опыт, интересные наблюдения. Просто вот так», – сказал руководитель «Эгриси».
Насчет Черданцева честно не понимаю хейта в его сторону. Говорит складно, уши не вянут, возможно вопросы не к форме, а к содержанию? Ну пережить можно, это уже придирки.
Остальные - дно
А не как у Шнякина/Генича, кто с кем переспал и тд
ну на самом деле это же вкусовщина
Уткин высказал свою точку зрения
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