Василий Уткин рассказал о своем отношении к Дмитрию Шнякину.

«Я к Диме [Шнякину] совершенно нормально отношусь. Просто я никогда его не воспринимал как комментатора. Это чистая вкусовщина с моей стороны.

Мы взяли его на работу, я тогда занимался этим всем на «Плюсе». Он как-то меня поздравлял с днем рождения и сказал: «Я больше всего удивлен, что ты меня не выгнал». Я ответил: «Это же не мой канал. Тут же не должны работать только те, кто мне нравятся».

Я не воспринимаю. Я знаю, что у него есть хорошая аудитория, большой опыт, интересные наблюдения. Просто вот так», – сказал руководитель «Эгриси».