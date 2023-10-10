Уткин из-за проблем с коленом не поедет в Калининград на матч «Эгриси»: «100 метров не могу пройти толком»
Василий Уткин рассказал, что из-за проблем со здоровьем не поедет в Калининград.
Медиафутбольная команда Уткина «Эгриси» 15 октября сыграет с «БроукБойз» в полуфинале Winline Медиалиги. Матч пройдет в Калининграде.
«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.
Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.
Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.
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