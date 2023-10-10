Уткин из-за проблем с коленом не поедет в Калининград на матч «Эгриси»: «100 метров не могу пройти толком»

Теги Василий Уткин Эгриси Здоровье Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Василий Уткин рассказал, что из-за проблем со здоровьем не поедет в Калининград.

Медиафутбольная команда Уткина «Эгриси» 15 октября сыграет с «БроукБойз» в полуфинале Winline Медиалиги. Матч пройдет в Калининграде.

«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.

Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.

Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.

11 комментариев

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Hong Kil
Так можно же на самолете полететь! Не обязательно пешком идти.
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Beast
надо худеть, Василь, килограмм 100 скинешь, будешь бегать, как Фернандес, после гола зенита
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igls54
Проблема в лишнем весе. Это как целый день мешок с цементом на себе таскать
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Vatikan
Там же ехать надо, зачем идти
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Артем Русанов
Вася, здоровья тебе! 👊
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Алексей Сметанин
Вес нужно сбрасывать !причём капитально!!и это уже не шутки
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Beast
Ответ Spaten
Сейчас мы тебе, Вась, тут с наших диванов составим диету))
ну там без бинокля видно, что надо меньше жрать
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