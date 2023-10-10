Уткин из-за проблем с коленом не поедет в Калининград на матч «Эгриси»: «100 метров не могу пройти толком»

Василий Уткин рассказал, что из-за проблем со здоровьем не поедет в Калининград.

Медиафутбольная команда « » 15 октября сыграет с « » в полуфинале . Матч пройдет в Калининграде.

«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.

Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.

Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.