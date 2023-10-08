В Медиалиге будет новый чемпион. Все полуфиналисты впервые сыграют на этой стадии

В Winline Медиалиге будет новый чемпион.

В полуфинал пробились « », «Эгриси», и «Титан». Все эти клубы впервые дошли до столь поздней стадии турнира.

Команды сыграют в Минске и Калининграде. О времени проведения матчей станет известно позднее.

Победители первых двух сезонов 2Drots и победитель третьего сезона « » вылетели в 1/4 финала.

«Дроты» проиграли « » (0:0, 3:4 Б), «РМ» – « » (0:0, 5:6 Б).