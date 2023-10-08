В Медиалиге будет новый чемпион. Все полуфиналисты впервые сыграют на этой стадии
В Winline Медиалиге будет новый чемпион.
В полуфинал пробились «БроукБойз», «Эгриси», Fight Nights и «Титан». Все эти клубы впервые дошли до столь поздней стадии турнира.
Команды сыграют в Минске и Калининграде. О времени проведения матчей станет известно позднее.
Победители первых двух сезонов 2Drots и победитель третьего сезона «Родина Медиа» вылетели в 1/4 финала.
«Дроты» проиграли «Эгриси» (0:0, 3:4 Б), «РМ» – «Титану» (0:0, 5:6 Б).
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