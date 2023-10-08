В Медиалиге будет новый чемпион. Все полуфиналисты впервые сыграют на этой стадии

Теги Эгриси 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Fight Nights ЛФК «Титан» Медиафутбол

В Winline Медиалиге будет новый чемпион.

В полуфинал пробились «БроукБойз», «Эгриси», Fight Nights и «Титан». Все эти клубы впервые дошли до столь поздней стадии турнира.

Команды сыграют в Минске и Калининграде. О времени проведения матчей станет известно позднее.

Победители первых двух сезонов 2Drots и победитель третьего сезона «Родина Медиа» вылетели в 1/4 финала.

«Дроты» проиграли «Эгриси» (0:0, 3:4 Б), «РМ» – «Титану» (0:0, 5:6 Б).

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