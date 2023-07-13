Родина Медиа — Титан: прогноз на матч 8 октября 2023, Winline Медиалига

8 октября в столице Мордовии Саранске, на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч 1/4 финала Winline Медиалиги между «Родина Медиа» и «Титан» Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

В очередном матче путевку в полуфинал 4 сезона МФЛ разыграют команды «Родина Медиа» и «Титан». Кто окажется сильнее, а кто покинет турнир, мы узнаем совсем скоро.

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Родина Медиа

«Родина Медиа» является достаточно молодой медиафутбольной командой, которая дебютировала во втором сезоне МФЛ. И в первом же для себя сезоне команда добилась успеха, выйдя в финал турнира, что для них стало очень хорошим результатом, учитывая сколько времени команде потребовалось сыграться. А в финальной встрече 2 сезона МФЛ они проиграли в серии пенальти 2Drots.

Команду основали бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов и известный российский рэпер T-Killah.

«Родина Медиа» в текущем году приняла участие в Кубке России, где на первой же стадии 1/32 финала покинула турнир, проиграв в домашней встрече там вологодскому «Динамо» (0:3), не показав всей своей игровой мощи, откровенно провалив матч.

«Родина Медиа» стала в текущем 2023 году чемпионом 3 сезона Медиалиги и для них это случился первый трофей в истории команды. В финале она взяли реванш за проигрыш в битве за трофей по итогу 2 сезона МФЛ и обыграли 2Drots (3:1).

В составе команды можно отметить Александра Булдакова, вратаря поигравшего в РПЛ в составе нескольких клубов, среди которых «Локомотив», «Крылья Советов». Во многом успех команды причастен к блестящей игре голкипера, не раз выручавшего их в трудную минуту. Из легионеров выделяется Амин Алихмадов, который является лучшим футболистом Таджикистана 2021 года, где он неплохо проявлял свои бомбардирские качества. Виктор Блатов, игравший в мини-футбольном «Спартаке», перешел в команду из «Амкала». Есть еще Артем Вяткин, который поиграл дубль «Зенита», «Торпедо-БелАЗ» и еще многие другие профессиональные клубы. Ну и много ребят играют с дубля «Родины», основная команда же играет в Первой Лиге профессионального российского футбола.

Команда Андрея Каряки ударно провела групповую стадию МФЛ-4 и выиграла все 4 матча с общей разницей по забитым и пропущенным мячам (14:1). Тем самым они уверенно с первой строчки вышли в плей-офф турнира, где померятся силами с ФК «Титан».

Результаты «Родина Медиа» в пяти последних сыгранных матчах:

30.09.23 «Родина Медиа» — «Козлы» 2 :1;

— «Козлы» :1; 16.09.23 «Родина Медиа» — Kickstown 3 :0;

— Kickstown :0; 11.09.23 «Эгриси» — «Родина Медиа» 0: 3 ;

0: ; 02.09.23 «Родина Медиа» — «Народная команда» 6 :0;

— «Народная команда» :0; 02.08.23 «Родина Медиа» — «Динамо Вологда» 0:3.

Интересные статические факты «Родина Медиа»:

Команда побеждает в последних 4 сыгранных встречах с общей разницей в счете 14:1;

В 3 последних матчах в качестве хозяев команда побеждает;

В 4 из 5 последних встречах москвичей не забивают обе команды;

В 3 последних поединках команды ни разу не было забито обеими командами более чем 3 мяча;

В 3 последних поединках в качестве хозяев команда отличалась голом;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 3 гола за игру;

В 4 последних играх команда забивает оппонентам.

Титан

«Титан» ранее играл в любительском футболе на различных московских чемпионатах и 2023 году решил попробовать свои силы в медийном футболе. Сама команда была еще основана в 2014 году, а ее президентом является Александр Зуев. В 2022 году команда выиграла Континентальную футбольную лигу и Лигу Чемпионов Москвы и потом решила заявится в новый для себя турнир, где более сильные соперники.

В составе команды есть неплохие футболисты, среди которых Антон Пискунов, который является воспитанником «Спартака» и поигравший в профессиональных клубах 1 и 2 лиги. Кутуз, она признавался лучшим нападающим медиафутболистом в 2022 году, когда выступал за 2Drots. Еще можно отметить Виталия Комиксова, Сергея Шустикова, Кирилла Бирюкова, Шамиля Курбанова, который за плечами имеют неплохой опыт в медийных турнирах.

«Титан» в Медиалиге начал выступать с 3 сезона, где как ранее уже упоминалось, проиграл в плей-офф 1/8 Финала «Родине Медиа» (0:3). Хотя при этом неплохо провел групповую стадию турнира.

В текущем турнире 4 сезона МФЛ на групповом этапе «Титан» довольствовался 2 строчкой в таблице, где на 3 балла отстал от первого «БроукБойз», которому в личной встрече тогда проиграл в серии пенальти. В 4 турах группового этапа им удалось забить 11 мячей и пропустить всего 2 гола. Далее в стыковом матче за право выйти в основной плей-офф турнира в тяжелейшем поединке им удалось обыграть в серии пенальти (4:3) FC 10, сыграв с ними по нулям в основное время встречи.

Результаты «Титана» в 5 последних сыгранных матчах:

05.10.23 «10» — «Титан» 0:0 (в серии пенальти 3: 4 );

); 01.10.23 «БроукБойз»— «Титан» 1:1 (в серии пенальти 2 :1);

:1); 24.09.23 «Бей Беги»— «Титан» 0: 5 ;

0: ; 16.09.23 «Титан» — Starmix 4 :0;

— Starmix :0; 02.09.23 «Титан» — Fight Nights 1:1 (в серии пенальти 1:3).

Интересные статические факты «Титана»:

В 6 последних сыгранных матчах у команды 3 победы в активе в основное время игры;

В 5 последних встречах команда не проигрывает в основное время игры;

В 3 из 4 последних матчах «Титана» оба оппонента не забивают ;

В 2 из 4 последних матчах было забито 4 и более мяча обеими командами в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем 2 мяча за игру;

Последние 2 гостевых матча был ничейными по исходу основного времени;

Команда забивает в 4 из 5 последних матчах.

Родина Медиа – Титан: история личных встреч

Любительские футбольные клубы в истории очных противостояний провели между собой только 1 матч, где (3:0) одержала викторию «Родина Медиа». Это было в матче 1/8 финала плей-офф третьего сезона МФЛ, который был сыгран 11 июня 2023 года. Это была уверенная победа с большим преимуществом по основным игровым аспектам. Автором голевого дубля в этой встрече стал Артур Газданов.

Прогноз на матч Родина Медиа – Титан

ФК «Родина Медиа» один из главных фаворитов в борьбе за чемпионство в 4 сезоне медийной футбольной лиги. Им предстоит защитить свой титул чемпиона прошлого сезона, а для этого им нужно выиграть 3 матча плей-офф. При всем уважении к «Титану», на данный момент они не способны конкурировать с таким соперником, у которого намного больше бюджет и подбор игроков гораздо выше классом. Поэтому жду в этой встрече уверенной победы «Родины Медиа», которая на всех порах мчится к очередному финалу МФЛ.

Результативность «Родины Медиа» в последних встречах очень хороша и меньше 2 мячей в последних 4 матчах они не забивали, да и в единственной очной встрече с «Титаном» они забили трижды. Поэтому с большой долей вероятности команды пробьют в этой встрече тотал больше 2,5 голов.

Где смотреть матч Родина Медиа – Титан

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