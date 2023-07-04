Где смотреть Родина Медиа – Титан, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 8 октября

Теги Winline Медиалига Родина Медиа ЛФК «Титан» Медиафутбол

В воскресенье, 8 октября, сыграют Родина МедиаТитан в четвертьфинале Winline Медиалиги.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.

Во сколько играют Родина Медиа – Титан

  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Родина Медиа: все новости

Титан: все новости

Winline Медиалига: все новости

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий