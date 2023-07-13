Амкал — Fight Nights: прогноз на матч 8 октября 2023, Winline Медиалига

8 октября в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч 1/4 финала Winline Медиалиги между «Амкалом» и Fight Nights. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

На кону путевка в полуфинал 4 сезона Медиалиги и команды без сомнений подарят нам очень зрелищную и бескомпромиссную игру. А чья возьмет,, мы узнаем совсем скоро.

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Амкал

«Амкал» является московским любительским футбольным клубом. Это одна из самых популярных команд в российском медиафутболе, имеющая миллионную аудиторию болельщиков.

1 июля 2023 года «Амкал» стал бронзовым призером третьего сезона Медийной футбольной лиги и получило право сыграть в Кубке России сезона 2023/24. В поединке за 3 место была заруба с ФК «Бей Беги», где «Амкал» оказался чуть сильнее соперника, победив с минимальной разницей в счете (1:0). А победный мяч на свой счет записал Маричев, который пробил с дальнего расстояния и с небольшим рикошетом мяч залетел в сетку ворот соперника.

В летнее время «Амкал» принимал участие в Московском кубке Селебрити, где в полуфинале верхней сетки они уступили БроукБойз» (1:3). В этой встрече все начиналось для команды довольно неплохо и после первого тайма команда вела в счете (1:0) после точного удара Кирилла Дубникова. А вот в середине второго тайма у команды начались проблемы, с интервалом в 10 минут с 63 по 72 минуту соперник дважды отличился, а в компенсированное время к матчу поставил точку.

В нижней сетке турнира «Амкал» затем проиграл матч на вылет из турнира ФК «Деньги» (0:1). В этой встрече неудача постигла команду в стартовые минуты, где ее голкипер ошибся на выходе и подвел свою команду. После этого вернутся в игру не получилось, а зрители не увидели ни одного мяча во встрече, зато накал был во втором тайме запредельным, но это помешало «Амкалу» сравнять счет. Но вот в стадии 1/16 финала команде не удалось сотворить сенсацию и последовал вылет с турнира, хотя они были близки к этому, проиграв лишь в серии пенальти (3:4), «Текстильщику» после безголевой ничьи (0:0) по исходу основного времени матча.

«Амкал» в текущем году принял участие в розыгрыше Кубка России и им удалось обыграть в стадии 1/32 финала профессиональный клуб «Знамя Ногинск» (3:2), где была тяжелая концовка встречи с игрой в меньшинстве после удаления Левшука на 76 минуте матча.

В четвертом сезоне МФЛ «Амкал» за 1 тур до конца группового этапа уже обеспечил себе путевку в плей-офф, выиграв первые 3 встречи группового этапа с общим счетом (10:2). В последнем 4 туре группы они уже не стали особо напрягаться и уступили (0:3) ФК «Уралец Медиа», который по итогу стал третьим в таблице. А 2 строчку в группе занял «Сахалинец», у которого по итогу было набрано на 2 балла меньше чем у «Амкала». И вот в четвертьфинальной встрече «Амкал» сразится с Fight Nights за право сыграть в полуфинале турнира.

Результаты «Амкала» в 5 последних сыгранных матчах:

24.09.23 «Уралец Медиа» — «Амкал» 3 :0;

16.09.23 «Амкал» — «Сахалинец» 1 :0;

— «Сахалинец» :0; 16.09.23 «Амкал» — «Сахалинец» 1 :0;

— «Сахалинец» :0; 09.09.23 «Матч ТВ» — «Амкал» 0: 6 ;

0: ; 03.09.23 «Амкал» — Bus 3:2.

Интересные статические факты «Амкала»:

Из 5 последних сыгранных матчей в активе команды 4 виктории;

В 4 матчах кряду в качестве хозяев команда побеждала;

В 4 последних встречах «Амкала» не забивают обе команды;

В 3 последних играх команды ни разу не было забито обеими командами более чем 3 мяча;

В 4 последних поединках в качестве хозяев команда отличалась голом;

За последние сыгранных 5 встреч команда в среднем забивает 2 гола за игру;

В 4 из 5 последних играх команда забивает оппонентам

Fight Nights

Команда образовалась в 2022 году и сразу же приняла участие во втором сезоне МФЛ. Ее спонсором выступила компания Камила Гаджиева AMC Fight Nights. В изначальном ее составе было большое количество бойцов организации и в подмогу им было приобретено несколько профессиональных футболистов. К тому же в дебютном сезоне эту команду тренировал легендарный в прошлом российский футболист Александр Мостовой. Успеха же достичь им тогда не удалось, сложно было на что-то рассчитывать в краткосрочной перспективе.

Одной из звезд команды на текущий момент является Роман Павлюченко, который в свое время был одним из лучших российских нападающих. Его приобрели в команду в 2023 году и это стал один из самых громких трансферов текущего года.

Есть еще и Александр Фильцов, который поиграл в РПЛ за «Локомотив» и «Краснодар».

В текущем 4 сезоне МФЛ Fight Nights неплохо провел групповой этап, по итогу которого занял 3 строчку, набрав в 4 турах 8 баллов, за счет прошел в серию плей-офф. Всего же им удалось забить 13 мячей в этих встречах, а пропущено было 11 голов. В последнем туре команде удалось в голевой перестрелке одолеть команду Starmix (4:2).

А в стыковых матчах за попадание в четвертьфинальную стадию турнира Fight Nights в сумасшедшем по накалу поединке обыграл в серии пенальти (2:0) команду «Чисто Питер», после ничейного счета (1:1) в основное время игры.

Результаты Fight Nights в 5 последних сыгранных матчах:

04.10.23 Fight Nights — «Чисто Питер» 1:1;

01.10.23 Starmix — Fight Nights 2: 4 ;

2: ; 17.09.23 Fight Nights — «Бей Беги» 6 :2;

— «Бей Беги» :2; 10.09.23 Fight Nights — «БроукБойз» 2: 6 ;

; 02.09.23 «Титан» — Fight Nights 1:1.

Интересные статические факты Fight Nights:

В 10 последних сыгранных матчах у команды лишь 2 победы в основное время игры;

В 3 последних встречах команда не проигрывает;

В 9 последних играх Fight Nights забивают оба оппонента;

В 3 из 4 последних матчах было забито 6 и более мячей обеими командами в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем около 3 мячей за игру;

Последний гостевой матч был выигрышным;

Команда забивает в 9 матчах кряду.

Амкал – Fight Nights: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой только 1 официальную встречу, в которой победу со счетом (4:2) праздновал «Амкал». Матч был сыгран 3 июня 2023 года в рамках 6 тура медийной футбольной лиги. 2 быстрых гола в матче парализовали Fight Nights и по итогу, проигрывая (0:3) они смогли лишь размочить счет во встрече двумя точными ударами, один из которых был на счету Романа Павлюченко.

Прогноз на матч Амкал – Fight Nights

«Амкал» безусловный фаворит этого противостояния. Все же это более именитая команда в медиафутбольной среде, имеющая за плечами большой опыт выступления в подобных турнирах. Да и по подбору игроков все же их состав выглядит более мощным и сыгранее. В последней встрече «Амкал» доказал свое превосходство и практически без шансов обыграл Fight Nights. Поэтому думаю, что не будет исключением и предстоящая встреча, которая по моему мнению закончится уверенной победой дружиной Германа Попкова.

Касательно результативности в этом поединке, жду от команд открытой игры и большого количества забитых голов. Команды не раз в своих последних встречах показывали классную игру в атаке и на двоих все же думаю 3 гола мы увидим точно в этой встрече.

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