Где смотреть Амкал – Fight Nights, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Амкал – Fight Nights в четвертьфинале Winline Медиалиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.
Во сколько играют Амкал – Fight Nights
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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