БроукБойз — Народная Команда: прогноз на матч 07.10.2023, Медиалига

Рано или поздно проект подобный Медийной футбольной лиге должен был появиться. Причем ворвалась она в футбольную жизнь довольно стремительно. Подавляющему большинству команд нет еще и десяти лет, некоторые появились за последние два-три года, а популярность у многих такая, что может заткнуть за пояс и некоторые профессиональные футбольные команды. Секрет успеха оказался простым — максимальная открытость и вариативность. Чего только стоят новшества в футбольных правилах в виде оранжевой карточки или красного мяча, такое случалось в прошлых сезонах.

Все это подогревает интерес к чемпионату, тем более интриг в МФЛ не меньше, чем в большом футболе. Здесь уже появились принципиальные противостояния, лидеры и аутсайдеры, растет число участников. Заметили Медиалигу и на уровне федерации. Уже второй год подряд коллективы МФЛ участвуют в Кубке России. 2DROTS в нынешнем розыгрыше турнира смогли добраться до 1/32 финала, где уступили подмосковным «Химкам». Нашим четвертьфиналистам «БроукБойз» и «Народной команде» пока до Кубка страны далеко, но у обоих коллективов есть прекрасная возможность громче заявить о себе в рамках МФЛ. Ранее ни те, ни другие никогда не выходили в полуфинал турнира. Матч состоится в Москве на большой арене стадиона «Моcквич», начало в 17:30 по московскому времени.

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БроукБойз

«БроукБойз» из категории молодых, да ранних. Команда была создана всего год назад по инициативе блогера Артема Райзена Кузьмина и журналиста Дмитрия Егорова. Так часто бывает, когда от одного, более опытного коллектива откалываются несколько человек и создают свой проект. Так получилось и с «Броуками». Артем и Дмитрий до этого были частью другого популярного проекта «Амкала». Просмотр матчей «БроукБойз» обычно мало кого оставляет равнодушным. Во-первых, на поле можно увидеть искрометный футбол с непредсказуемым результатом, во-вторых, за пределами поля есть место скандалам и спорам как с представителями судейского корпуса, так и с тренерским штабом соперника.

«Броуки» в первом сезоне Медиалиги сразу дошли до четвертьфинала и уступили команде «На Спорте». Во втором случилась та же история, только обидчиком стал ФК «Деньги». Наконец, летом в третьем сезоне «БроукБойз» споткнулись на той же стадии в матче с «Амкалом». Можно считать это типичным проклятием, но в ходе прежних турниров все же «Броуки» не были фаворитами. Другое дело сейчас. Они уверенно заняли первое место в группе С, где им противостояли Fight Nights, «Титан», ФК Starmix и «Бей Беги».

«БроукБойз» начали со скромной победы с минимальным преимуществом над «Бей Беги», которые в итоге заняли последнее место в группе, затем попросту уничтожили Fight Nights и ФК Starmix, а вот с «Титаном» в заключительном туре пришлось побороться. В первом тайме команды обменялись голами. Илья Давыдов с пенальти открыл счет, ответный мяч провел игрок «Титана» Арсен Вагидов. В серии пенальти игроки «БроукБойз» оказались точнее. Перед вами результаты последних матчей с участием «Броуков».

Медиалига. 01.10.2023, «БроукБойз» — «Титан» — 1 : 1 (пен. 2 : 1)

— «Титан» — 1 : 1 (пен. : 1) Медиалига. 24.09.2023, «БроукБойз» — ФК Starmix — 7 : 2

— ФК Starmix — : 2 Медиалига. 10.09.2023, Fight Nights — «БроукБойз» — 2 : 6

— 2 : Медиалига. 03.09.2023, «Бей Беги» — «БроукБойз» — 0 : 1

Факты и цифры

«БроукБойз» за четыре сезона в Медийной футбольной лиге трижды выходили в 1/4 финала, но каждый раз проигрывали на этом этапе

Лучший бомбардир команды Илья Мазуров, на его счету 5 забитых мячей, 1 с пенальти

Среди ассистентов лидирует Илья Гилязутдинов, он отдал партнерам по команде 3 результативные передачи

На счету футболистов команды всего 3 желтые карточки

Народная Команда

Уже само название коллектива должно было вызвать ассоциацию с московским «Спартаком». Правда, это устоявшееся выражение в прошлом сейчас изрядно нервирует болельщиков многих других команд, которые считают, что их клубы не менее народные, чем красно-белые. Медиалига стала развиваться стремительно, «Спартак» от нее отставать не стал и поучаствовал в создании «Народной Команды». Первыми игроками стали представители фанатских коллективов, некоторые выпускники академии и такие звезды как Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников. Все они в свое время с разным успехом выступали за «Спартак».

Дебют команды в Медиалиги состоялся только в третьем сезоне. В своей группе «Народная Команда» заняла третье место и получила право побороться за выход в четвертьфинал, но уступила ФК 10 с минимальным счетом 0 : 1. На этот раз можно сказать, что история повторилась. «Народная» попала в группу А, где играть пришлось с опытнейшей «Родиной Медиа», командой Василия Уткина «Эгриси», ФК Kickstown и «Козлами». В первом туре последовал разгром от действующего чемпиона МФЛ «Родины Медиа», но в дальнейшем «Народная» собралась и проиграла только один матч, что позволило занять третье место.

Вновь борьба за выход в четвертьфинал, где соперниками были футболисты «Сахалинца». Матч прошел в очень упорной борьбе, основное время завершилась вничью, и победу удалось одержать лишь в серии пенальти. Кстати, в основе вышел Роман Шишкин, хотя результативными действиями на поле он не отметился. Перед вами результаты пяти последних матчей «Народной Команды».

Медиалига. 05.10.2023, «Сахалинец» — «Народная Команда» — 2 : 2 (пен. 2 : 4 )

— 2 : 2 (пен. 2 : ) Медиалига. 30.09.2023, «Народная Команда» — «Эгриси» — 1 : 5

— 1 : Медиалига. 24.09.2023, «Козлы» — «Народная Команда» — 3 : 4

— 3 : Медиалига. 10.09.2023, «Народная Команда» — ФК Kickstown — 2 : 0

— ФК Kickstown — : 0 Медиалига. 02.09.2023, «Родина Медиа» — «Народная Команда» — 6 : 0

Факты и цифры

«Народная Команда» второй сезон участвует в Медийной футбольной лиги, в прошлом году она вышла из группы, но уступила в 1/8 финала

Лучшие бомбардиры команды два Даниила — Крапивников и Шакиров, на счету обоих по 2 забитых мяча

Даниил Крапивников лучший ассистент, он 2 раза отдавал голевые передачи партнерам по команде

Сразу четыре игрока команды получили по 2 предупреждения

Прогноз на матч БроукБойз — Народная Команда

Главное игрокам «БроукБойз» отбросить в сторону все комплексы и забыть, что три года подряд они останавливаются именно на этой стадии турнира. Ведь если случится перелом и победа над «Народной Командой», то можно помечтать и большем. Тем более в предыдущих сезонах им в соперники на данном этапе попадались действительно сильные коллективы. Победа «Народной Команды» станет сенсацией. Все же с более опытными коллективами она пока на равных играть не может, пример тому матч с «Родиной Медиа» и «Эгриси» — два разгромных поражения. «БроукБойз» должны уверенно выигрывать и выходить в полуфинал.

Где смотреть матч БроукБойз — Народная Команда

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