Где смотреть БроукБойз – Народная Команда, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 7 октября

Теги Winline Медиалига БроукБойз Народная Команда Медиафутбол

В субботу, 7 октября, сыграют БроукБойзНародная Команда в четвертьфинале Winline Медиалиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Москвич».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.

Во сколько играют БроукБойз – Народная Команда

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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