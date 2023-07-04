Где смотреть БроукБойз – Народная Команда, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 7 октября
В субботу, 7 октября, сыграют БроукБойз – Народная Команда в четвертьфинале Winline Медиалиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Москвич».
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.
Во сколько играют БроукБойз – Народная Команда
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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