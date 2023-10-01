ФК «10» сыграет с «Титаном», Fight Nights – с «Чисто Питер» в стадии уайлд-кард Медиалиги

Известны все участники плей-офф четвертого сезона Winline Медиалиги.

Стадия уайлд-кард Медиалиги

(Пара 1) «Эгриси» – «Уралец»

(Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»

(Пара 3) Fight Nights – «Чисто Питер»

(Пара 4) «Титан» – ФК «10»

Четвертьфиналы МФЛ-4

Победитель пары 1 – 2Drots

Победитель пары 2 – «БроукБойз»

Победитель пары 3 – «Амкал»

Победитель пары 4 – «Родина Медиа»

Матчи уйалд-кард (за выход в 1/4 финала) пройдут на «Москвиче» 4 и 5 октября.

Четвертьфиналы пройдут в двух городах: в Москве 7 октября и в Саранске – 8 октября.