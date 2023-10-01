ФК «10» сыграет с «Титаном», Fight Nights – с «Чисто Питер» в стадии уайлд-кард Медиалиги
Известны все участники плей-офф четвертого сезона Winline Медиалиги.
Стадия уайлд-кард Медиалиги
(Пара 1) «Эгриси» – «Уралец»
(Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»
(Пара 3) Fight Nights – «Чисто Питер»
(Пара 4) «Титан» – ФК «10»
Четвертьфиналы МФЛ-4
Победитель пары 1 – 2Drots
Победитель пары 2 – «БроукБойз»
Победитель пары 3 – «Амкал»
Победитель пары 4 – «Родина Медиа»
Матчи уйалд-кард (за выход в 1/4 финала) пройдут на «Москвиче» 4 и 5 октября.
Четвертьфиналы пройдут в двух городах: в Москве 7 октября и в Саранске – 8 октября.
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