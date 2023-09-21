«Так нельзя себя вести. Ты должен проводить время с командой». Стронг об отсутствии Крапа на праздничном ужине «Народной Команды»

Стронг рассказал, что Крапа не было на праздничном ужине «Народной Команды».

«Так как нашей команде накануне исполнился год, у нас был праздничный командный ужин. Но, к сожалению, в Минск с нами не поехал ни Майк, ни Саня Маменко, ни Серго, ни Крап.

Они хотели посмотреть матч «Амкал» – «Сахалинец». Все думали, что они приедут позже на ужин. Но потом они написали, что вообще не приедут.

Им сказали, что так не пойдет. Либо вы с командой, либо оставайтесь на игре и дальше развлекайтесь.

У Маменко был самолет, к нему вопросов нет. Майк и Серго приехали к нам позже, а Крап не приехал. Так нельзя себя вести, ты должен проводить время с командой.

С утра мы проснулись и сели в автобус. Майк и Крап не пришли, им даже никто не звонил и не пытался искать. На середине пути в Москву кто-то сказал, что рюкзак Крапа едет с нами в автобусе. Кто-то передал его прямо со стадиона», – рассказал форвард «НК» в клубном сериале о Крапе.