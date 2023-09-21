«Так нельзя себя вести. Ты должен проводить время с командой». Стронг об отсутствии Крапа на праздничном ужине «Народной Команды»

Теги Амкал Winline Медиалига Даниил Крапивников Майк Крапивников Александр Маменко Народная Команда МФК Сахалинец Иван Стронг Сергей Михайлов Медиафутбол

Стронг рассказал, что Крапа не было на праздничном ужине «Народной Команды».

«Так как нашей команде накануне исполнился год, у нас был праздничный командный ужин. Но, к сожалению, в Минск с нами не поехал ни Майк, ни Саня Маменко, ни Серго, ни Крап.

Они хотели посмотреть матч «Амкал» – «Сахалинец». Все думали, что они приедут позже на ужин. Но потом они написали, что вообще не приедут.

Им сказали, что так не пойдет. Либо вы с командой, либо оставайтесь на игре и дальше развлекайтесь.

У Маменко был самолет, к нему вопросов нет. Майк и Серго приехали к нам позже, а Крап не приехал. Так нельзя себя вести, ты должен проводить время с командой.

С утра мы проснулись и сели в автобус. Майк и Крап не пришли, им даже никто не звонил и не пытался искать. На середине пути в Москву кто-то сказал, что рюкзак Крапа едет с нами в автобусе. Кто-то передал его прямо со стадиона», – рассказал форвард «НК» в клубном сериале о Крапе.

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