Вячеслав Глеб: «2Drots, «Амкал», «Родина Медиа» и «БроукБойз» боролись бы за первое место чемпионата Беларуси»

Вячеслав Глеб назвал медиафутбольные клубы-претенденты на чемпионство в Беларуси.

«В медиафутболе есть команды, которые могли бы бороться за чемпионство в чемпионате Беларуси. Какие команды? «РМ», «Амкал», 2Drots, «Броуки» – вот эти 4 команды вообще легко! Не за медали даже, прямо за чемпионство.

Судья высшей лиги Беларуси сказал, что медиафутболисты не вытянут чемпионат Беларуси по физике? Наверное, единственный момент – это физика. 2Drots тренируются постоянно, они вытянут», – сказал хавбек «Сахалинца» и экс-игрок сборной Беларуси.