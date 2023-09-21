Вячеслав Глеб: «2Drots, «Амкал», «Родина Медиа» и «БроукБойз» боролись бы за первое место чемпионата Беларуси»

Теги высшая лига Беларусь Вячеслав Глеб Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа МФК Сахалинец Медиафутбол

Вячеслав Глеб назвал медиафутбольные клубы-претенденты на чемпионство в Беларуси.

«В медиафутболе есть команды, которые могли бы бороться за чемпионство в чемпионате Беларуси. Какие команды? «РМ», «Амкал», 2Drots, «Броуки» – вот эти 4 команды вообще легко! Не за медали даже, прямо за чемпионство.

Судья высшей лиги Беларуси сказал, что медиафутболисты не вытянут чемпионат Беларуси по физике? Наверное, единственный момент – это физика. 2Drots тренируются постоянно, они вытянут», – сказал хавбек «Сахалинца» и экс-игрок сборной Беларуси.

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1 комментарий

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maximilian_15
Сколько ему заплатили, т.к. сам чемпионом ни разу не был?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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