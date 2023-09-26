2Drots заработали 2,8 млн рублей в Фонбет Кубке России, «Амкал» – 600 тысяч

3,4 млн рублей уже заработали медиафутбольные клубы в Фонбет Кубке России.

Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

2Drots на данный момент заработали 2,8 млн рублей, пройдя три стадии Пути регионов Кубка России. Клуб продолжает выступление на турнире. В 4-м раунде команда тренера Дмитрия Кузнецова сыграет с «Химками»

« » получил 600 тысяч рублей. Клуб прошел до 2-го раунда, где уступил ивановскому «Текстильщику» (0:0, 3:4, – по пенальти).

« » проиграла в 1-м раунде вологодскому «Динамо» (0:3) и осталась без призовых.