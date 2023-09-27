Гуди о тратах на GOATS: «По итогам МФЛ-2 мы ушли в минус на 12 миллионов»

Теги деньги Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Гуди рассказал, сколько он потратил на первый сезон GOATS в Winline Медиалиге.

«Наш первый сезон был запоминающийся. Я пошел ва-банк. Думал: «Хорошо, потом разберемся».

Я понимал, что ушел в минус на 12 миллионов за сезон. Спонсор дал нам 15 миллионов, мы потратили 25. Но потом мы еще заходили в киберспорт. По итогу получилось, что мы ушли в минус на 12 миллионов.

Но я знал, что мы справимся. Мы похайпили, сделали огромные KPI. Тогда думал, что в новом сезоне мы найдем хорошего спонсора.

Я набрал очень много долгов на команду. Сейчас уже никому не должен, рассчитался. Но я потерял в этой игре свою любимую тачку», – рассказал президент GOATS.

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