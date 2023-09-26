Гуди о создании GOATS: «Я отменил дела, прилетел и Сос меня не выпустил. Я тогда подумал: «Пошли вы в жопу, я свою команду сделаю!»

Goody рассказал, как придумал GOATS.

«Мне пришла идея создать футбольный клуб, наверное, когда я был в «На Спорте». Я тогда не играл в футбол особо. Но тут мы играли с кем-то и мне пишет Сос (Сослан Гатагов, на тот момент главный тренер «НС», – Sports): «Гуди, салют! Мы играем в воскресенье, приезжай, ты нам нужен».

Я отменил дела, я в субботу ночью выступал в Архангельске. Прилетаю, просто просидел на скамейке, Сос меня не выпустил. Я тогда подумал: «#####, какого ###?! Я приехал, меня не выпустили. Пошли вы в жопу, я свою команду сделаю!» – это была первая мысль.

После этого опять прихожу на тренировку в «На Спорте». На тренировке я подвернул голеностоп, потянул пах и потянул заднюю – я получил три травмы за одну тренировку. Это просто ад какой-то. Иду по парку и думаю, что футбол – это не мое и нужно заканчивать. Но было какое-то ощущение внутри, что история с футболом не закончена и нужно что-то еще попробовать.

Через три дня мне в голову пришла идея создать свою команду по новый сезон Медиалиги, состоящую из рэперов и блогеров. Это было супернеподходящее время. Я начал интересоваться криптой, улетел в минус. Вообще не было у меня денег на тот момент. Я на договоренностях, на уверенности создал команду. Нашел спонсоров и первый сезон «Козлов» был очень ярким, – заявил создатель GOATS.