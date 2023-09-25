Хавбек «Ростова» Миронов следит за медиафутболом: «Согласился бы прийти на съемки к 2Drots. И на стрижку, и на что угодно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Алексей Миронов 2Drots Winline Медиалига Биг Смоук Медиафутбол

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что активно следит за медиафутболом.

– За кого болеете?

– Нет такого, что болею. Смотрю обзоры. Когда на ютубе попадается live, тоже смотрю.

– 2Drots в Кубке дошли до стадии, где участвуют команды Первой лиги. Это нонсенс, что в российском футболе медийная проходит так далеко?

– Не скажу, что это нонсенс. Я слежу за 2Drots, играл с несколькими парнями, общался. Желаю им удачи.

В первом и втором сезонах Медиалиги еще было как-то медийно, но сейчас играют профики по большей части. Из 2Drots я играл в одной команде с Логой, Балой. Так что их возможный проход «Химок» – это вполне нормально.

– Согласился бы прийти на съемки 2D против Биг Смоука?

– Согласился бы. И на стрижку, на что угодно. Пусть зовут, – сказал полузащитник.

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3 комментария

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Pooch
Ответ xoms
Я думал медиа направлена на деградацию подростков сидящих в гаджетах, а она оказывается даже на футболистов влияет, вот вам и старт Ростова обьясним, чтож раз смотрите такое, искренне желаю и дальше смотреть, чтоб в следующем сезоне ещё лучше смотрелось.
Не смотрю медиафутбол, но будь добр объясни как его просмотр действующим футболистом в свободное время сделает Миронова хуже как футболиста.
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xoms
Я думал медиа направлена на деградацию подростков сидящих в гаджетах, а она оказывается даже на футболистов влияет, вот вам и старт Ростова обьясним, чтож раз смотрите такое, искренне желаю и дальше смотреть, чтоб в следующем сезоне ещё лучше смотрелось.
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xoms
Ответ Pooch
Не смотрю медиафутбол, но будь добр объясни как его просмотр действующим футболистом в свободное время сделает Миронова хуже как футболиста.
Взрослый человек не будет свое время тратить на ерись в виде шоу понтов, а уж профессионал который сам спортсмен уж точно не может этим увлекаться, а этот не профи, он с удовольствием сходит себе сделает причёску чтоб выделяться, да кличку нанесет на спину за место фамилии, так что он не проф футболист, не могу ответить ведь он им не является
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