Хавбек «Ростова» Миронов следит за медиафутболом: «Согласился бы прийти на съемки к 2Drots. И на стрижку, и на что угодно»

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что активно следит за медиафутболом.

– За кого болеете?

– Нет такого, что болею. Смотрю обзоры. Когда на ютубе попадается live, тоже смотрю.

– 2Drots в Кубке дошли до стадии, где участвуют команды Первой лиги. Это нонсенс, что в российском футболе медийная проходит так далеко?

– Не скажу, что это нонсенс. Я слежу за 2Drots, играл с несколькими парнями, общался. Желаю им удачи.

В первом и втором сезонах Медиалиги еще было как-то медийно, но сейчас играют профики по большей части. Из 2Drots я играл в одной команде с Логой, Балой. Так что их возможный проход «Химок» – это вполне нормально.

– Согласился бы прийти на съемки 2D против Биг Смоука?

– Согласился бы. И на стрижку, на что угодно. Пусть зовут, – сказал полузащитник.