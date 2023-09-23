«Не получилось с Бирюком, взяли на его место Натхо. Сегодня все увидели его мастерство и класс». Сэмио о новичке 2Drots

Теги Кирилл Бирюков Амир Натхо «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Сэмио назвал усилением для 2Drots переход полузащитника Амира Натхо.

27-летний полузащитник дебютировал в составе «самураев» в матче с «Чисто Питер» в 4-м туре групповой стадии Winline Медиалиги (3:0).

«Думаю, все сегодня увидели мастерство и класс Натхо. Очень хорошее усиление.

У нас не получилось с Бирюком, взяли на его место Натхо. Хороший игрок, потрясающая школа. Он добавит креатива.

Дмитрий Викторович найдет ему применение в центре поля. Амир может сыграть на разных ролях.

Видно, что у него светлая голова, обученный, техничный игрок. Точно нас усилит», – сказал защитник 2Drots.

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