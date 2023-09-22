Александр Дюков: «Команде из Медиалиги невозможно получить уайлд-кард в РПЛ. Есть спортивный принцип, путь отбора»

Александр Дюков заявил, что медиакоманде невозможно получить уайлд-кард в РПЛ.

– Представители Медиалиги неоднократно обращались к вам с просьбой дать уайлд-кард для игры в РПЛ.

– Нет, это невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора – начиная со Второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

– Некоторые медиакоманды имеют больше трафика и просмотров, чем клубы из РПЛ.

– РПЛ и официальные футбольные соревнования – это все же про футбол, а не про медийные показатели.

Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов – тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не Премьер-лига, а Медиалига, – сказал президент РФС.

Президент 2Drots Некит: «Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста»