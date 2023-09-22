Александр Дюков: «Команде из Медиалиги невозможно получить уайлд-кард в РПЛ. Есть спортивный принцип, путь отбора»

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига Б Александр Дюков Спорт-Экспресс Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Дюков заявил, что медиакоманде невозможно получить уайлд-кард в РПЛ.

– Представители Медиалиги неоднократно обращались к вам с просьбой дать уайлд-кард для игры в РПЛ.

– Нет, это невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора – начиная со Второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

– Некоторые медиакоманды имеют больше трафика и просмотров, чем клубы из РПЛ.

– РПЛ и официальные футбольные соревнования – это все же про футбол, а не про медийные показатели.

Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов – тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не Премьер-лига, а Медиалига, – сказал президент РФС.

Президент 2Drots Некит: «Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста»

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9 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну что за бред, вообще? Шапито какое-то пытаются устроить с этой Медиалигой. Даже противно думать об этом. Хорошо хоть понимают наши РФСники, что это детский лепет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Я бы хотел, что бы на сайте Медиа лига шла, как отдельный вид спорта, а не футбол.
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Спартак Уокер
Хоть что то адекватное от Дюкова
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Циник Петербургский
Прикольный был бы цирк... Интересно, громили ли когда-нибудь условные Балтика или Урал своих соперников по РПЛ с двузначным счетом? :)
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Пикачу82
Это все равно что спросить - пустите ли вы мини-футбольный КПРФ в РФПЛ
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Dr.Hapot
С какого перепуга эти оборванцы должны что то там получить, пусть проходят весь путь из низших лиг
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ChefJhonnyMorgan
Условный Пари НН в официальном матче выиграет любую команду медиалиги с двузначным счетов
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vzi
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Я бы хотел, что бы на сайте Медиа лига шла, как отдельный вид спорта, а не футбол.
Может вам еще комментарии Мостового, Заремы, Кавазашвили и других фриков в отдельную рубрику сгрузить? ;)
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