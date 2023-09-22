«БроукБойз» могли бы бороться за победу в любой зоне ФНЛ-2». Спортивный директор «БроукБойз» Хачатурян об уровне команды

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б деньги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Артем Хачатурян Медиафутбол

Артем Хачатурян считает, что «БроукБойз» поролись бы за победу в ФНЛ-2.

«У нас с зарплатой в 100 тысяч есть всего несколько футболистов. Все эти футболисты очень высокого уровня – кто-то со мной может не согласиться.

Это футболисты, которые могли бы играть на уровне РПЛ и дальше. Почему их туда не зовут? Это не так просто работает. В футболе трансферы многие происходят ситуативно.

Да, мы стремимся к тому, чтобы у нас был состав с самыми сильными игроками на каждой позиции в Медиалиге. Мне кажется, что мы бы с небольшим усилением одной позиции могли бы бороться за победу в любой зоне ФНЛ-2.

Также и 2Drots. А, еще нашим ливийцам же нельзя в ФНЛ-2 играть. Значит, что с усилением нескольких позиций», – сказал спортивный директор «БроукБойз».

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3 комментария

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gans.gans.73
Как говорится сам себя не похвалишь никто не похвалит...
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Игорь Пичугин
Всех бы отпороли в Фнл-2 он имеет ввиду.
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damondiamond
я тоже мог бы играть на уровне РПЛ
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