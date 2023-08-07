«Медиакоманды в РПЛ – это будет избиение. Молодые думают: красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену – и все подписчики мои». Защитник «Урала» Бевеев о Медиалиге

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Вторая лига Мингиян Бевеев Амкал 2Drots Артем Муамба Нтумба медийный футбол Winline Медиалига Прокоп Футбол

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев раскритиковал и высмеял Winline Медиалигу.

– Учитывая все, что ты рассказал, может, и хорошо, что молодые парни сейчас выбирают Медиалигу, а не второй дивизион?

– На самом деле, плохо. Молодые футболисты, которые смотрят Медиалигу, думают: приду, красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену – и все подписчики мои.

Но профессиональный спорт – это длительная работа, дисциплина, постоянные тренировки. При всех минусах Второй лиги все вышеперечисленное в ней есть. Масса примеров, когда ребята из Второй лиги пробивались в РПЛ благодаря своему упорному труду. А Медиалига – это шоу.

– То есть если бы Медиалига была в твое время, ты бы все равно выбрал Вторую лигу?

– Думаю, да. Адекватная молодежь понимает, что в Медиалиге практически нет развития.

Да, можно привести примеры Прокопа и Нтумбы, но это, скорее, исключение (хавбек «Амкала» Михаил Прокопьев выступал за болгарский «Пловдив», принадлежащий «Ростову» Артем Нтумба Муамба совмещал Первую лигу с 2Drots – Sports.ru). Сейчас вот Борис Фартуна подписался с «КАМАЗом». Я на связи с тренерами и некоторыми игроками, спрашиваю про него. Интересно, что из этого получится.

Просто не так давно читал, что какие-то медийные клубы просили вайлд-кард в РПЛ. Странно такое слышать. Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение. Да даже в Первой лиге у них практически нет шансов. Так не работает. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать, – сказал 27-летний футболист.

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17 комментариев

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Так то по фактам
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Поддерживаю целиком.Все верно сказал.
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Да все это понимают. Причем и игроки из медиалиги тоже это знают. Но суть этого движа - накинуть на вентилятор, чем громче - тем лучше.
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медиалига - лига развлечений и приколов. Конечно лучше играть в официальной лиге против Уфы, Сокола, Динамо Брянска и Сатурна чем с Родиной медиа. И те люди, которые говорят что скоро медиалига будет популярнее РПЛ смешны со всех сторон
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Красавчик разложил всё
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Медиалигу кто-то всерьез воспринимает?
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Ответ Forrest Gamp
а шортики зачем приспускать?
Догадайся)
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Какие же они молодые? Там много взрослых ребят.
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а шортики зачем приспускать?
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Только вот прокоп был в Ботеве, а не в пловдиве
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Блин, если вдруг медиа команды допустят в РПЛ, они просто наберут ненужных профиков и будут как условные Химки на минималках, уже проходили это в Кубке России.
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Ответ Барсик Юрана
Поколение Кринжти
Ты про себя?
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Ответ St.7
Медиалигу кто-то всерьез воспринимает?
в основном школота
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Ответ Michael Sh
ладно бы это сказал условный Промес или Изидор, но бевеев сам играет на уровне футболиста медиалиги. лига приколов в принципе все ближе к МФЛ, если уж бевеевы в ней являются игроками основы.
Бевеев прошел все уровни российского футбола, от ПФЛ до вышки, был бы таким дном, забраковали бы гораздо раньше.
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