«Медиакоманды в РПЛ – это будет избиение. Молодые думают: красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену – и все подписчики мои». Защитник «Урала» Бевеев о Медиалиге

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев раскритиковал и высмеял Winline Медиалигу.

– Учитывая все, что ты рассказал, может, и хорошо, что молодые парни сейчас выбирают Медиалигу, а не второй дивизион?

– На самом деле, плохо. Молодые футболисты, которые смотрят Медиалигу, думают: приду, красивые гетры натяну, шортики приспущу, крутые бутсы надену – и все подписчики мои.

Но профессиональный спорт – это длительная работа, дисциплина, постоянные тренировки. При всех минусах лиги все вышеперечисленное в ней есть. Масса примеров, когда ребята из Второй лиги пробивались в РПЛ благодаря своему упорному труду. А Медиалига – это шоу.

– То есть если бы Медиалига была в твое время, ты бы все равно выбрал Вторую лигу?

– Думаю, да. Адекватная молодежь понимает, что в Медиалиге практически нет развития.

Да, можно привести примеры Прокопа и Нтумбы, но это, скорее, исключение (хавбек « » выступал за болгарский «Пловдив», принадлежащий «Ростову» Артем Нтумба Муамба совмещал Первую лигу с 2Drots – Sports.ru). Сейчас вот Борис Фартуна подписался с «КАМАЗом». Я на связи с тренерами и некоторыми игроками, спрашиваю про него. Интересно, что из этого получится.

Просто не так давно читал, что какие-то медийные клубы просили вайлд-кард в РПЛ. Странно такое слышать. Если медиакоманды придут в , это будет избиение. Да даже в лиге у них практически нет шансов. Так не работает. Спасибо, что популяризируют футбол, но не стоит себя переоценивать, – сказал 27-летний футболист.

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